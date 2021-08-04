HAYTAP Başkanı: Hayvanlar için sahra çadırlarımız Türkiye’de bir ilk oldu

Yangınlarda zarar gören hayvanları tedavi etmek için sahra çadırları kuran Hayvan Hakları Federasyonu’nun Başkanı Şenpolat “Aslında Türkiye’de bir ilk oldu. Belki çalışmamız farkındalık yaratır. Bundan sonraki yerlerde devlet daha hayvanlarla ilgili organize olur” ifadelerini kullandı.

Hayvan Hakları Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kemal Şenpolat, Akdeniz bölgesinde çıkan yangınlarda hayvanları kurtarmaya yönelik yaptıkları çalışmaları RS FM’de Ali Çağatay’la Seyir Hali programında anlattı.

Şenpolat, yangının hayvanlar üzerinde yarattığı etkiyi “Ben şu anda Antalya’nın Manavgat ilçesinde bulunuyorum. Son 4 gündür veteriner hekim arkadaşlarımız ve HAYTAP’ın gönüllüleri ile beraber bölgeye intikal eder etmez saha taraması yapmaya başladık. Köylerin ve yangının olduğu yere gidip ‘acaba yaralı hayvan bulabilir miyiz?’ diye baktık. Çünkü yangın deprem ya da sel gibi değil. Arkasında hiçbir şey bırakmıyor. Dolayısıyla biz çok fazla hayvan bulacağımızı sanmıyorduk. Nitekim de öyle oldu ama yine de ağırlıklı çiftlik hayvanları olmak üzere zarar gördüklerini gördük” diye aktardı.

‘Manavgat Merkez’de bir sahra çadırı kurduk’

Buldukları hayvanlara ilk müdahaleyi alanda yaptıklarını söyleyen Şenpolat, tedavinin devamı için kurdukları sahra çadırını betimledi:

“Köylülerle konuştuğunuz zaman ahırlarının içinde ya da civarında olup kaçmaya çalışmış ama tam başarılı olamamış hayvanların saha sıcak olduğu için karınlarının altının ağırlıklı olarak yanık olduğunu gördük. Özellikle inekler, keçiler, koyunlar, kuzular hep bu durumda. Dolayısıyla biz ilk müdahaleyi veteriner hekimi arkadaşlarımızla köyde yapmaya başladık. İlk müdahaleyi yaptığınız zaman hayvanı kurtaramıyorsunuz. Daha sonraki aşamada Manavgat Merkez’de bir sahra çadırı kurduk. Bulduğumuz hayvanları bu sahra çadırına getirdik. Sahra çadırına da oksijen tüpleri, yoğun bakım üniteleri, ameliyathane masaları koyduk.”

‘Kurtarılan hayvan sayısı yüzlerce, binlerce değil’

Şenpolat, sahra çadırındaki hayvan sayısı ve durumları konusunda “Bu duyulur duyulmaz gönüllü veteriner hekimler bölgeye gelmeye başladı. Ne kadar çok veteriner hekimimiz olursa o kadar çok bakabiliyoruz. Zaten kurtarılan hayvan sayısı yüzlerce değil, yangın sonrası olduğu için çok fazla hayvan kalmıyor. Manavgat sahra çadırında ortalama 40 civarında koyun ve kuzu var. 1-2 tane kaplumbağa, patileri yanmış iki tane köpek, iki tane kedi bunların hepsinin tedavisi yapılıyor. Aracı olan arkadaşlarımız bizlerin bu aşamada gidemediği alanlara gidip saha taraması yapıyorlar. Özellikle kaplumbağalar kaçamıyorlar. Ortalıkta çok fazla kedi ve köpek de yok. Manavgat’ta mama ihtiyacı yok. Mama yollayın diyerek durumdan istifade etmek istemiyoruz. Ziyan olmasın ihtiyaç olan diğer bölgelere yollayın diyoruz” dedi.

‘Osmaniye ve Marmaris’te de sahra çadırımız var’

Şenpolat, sahra çadırı kurdukları diğer bölgeleri “Sadece Manavgat bölgesinde değil, Osmaniye bölgesinde de bir kliniğimiz var veteriner hekim arkadaşlarımızın olduğu. Yangın o bölgede de ilk zamanlar sirayet etmişti. Marmaris’te de var. Oraya da HAYTAP bir sahra hastanesi kurdu. Orada da veteriner hekimlerimiz çalışıyor. Adreslerini sosyal medya hesabımız yayınladı. Kimse çekinmesin hangi hayvan olursa olsun ücretsiz olarak ilk müdahaleleri orada yapılıyor. Gördüklerini çekinmeden bize getirsinler” diye sıraladı.

‘Devletin bu işe daha organize olmasını beklerdik’

Şenpolat, yapılan çalışmanın önemini “Bu da aslında Türkiye’de bir ilk oldu. İnsan içinden geçiriyor: Koskoca devlet bunu yapmıyor biz küçücük HAYTAP olarak bunu yapıyoruz. Devletin bu işe daha organize olup, böyle bir felaket çıkmadan önce kurup, çağrı yapmalarını beklerdik. Belki çalışmamız farkındalık yaratır. Bundan sonraki yerlerde devlet belki daha hayvanlarla ilgili organize olur” diye belirtti.