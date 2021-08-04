Kayıt
14:27 04 Ağustos 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Seyir Hali

    HAYTAP Başkanı: Hayvanlar için sahra çadırlarımız Türkiye’de bir ilk oldu

    Seyir Hali
    URL'yi kısaltın
    Yazarı
    0 72
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/0c/1043011311_0:0:1200:675_1200x675_80_0_0_72b1fcb6ae23f416622537e87d1f3d12.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/seyir-hali/202108041045155541-haytap-baskani-hayvanlar-icin-sahra-cadirlarimiz-turkiyede-bir-ilk-oldu/

    Yangınlarda zarar gören hayvanları tedavi etmek için sahra çadırları kuran Hayvan Hakları Federasyonu’nun Başkanı Şenpolat “Aslında Türkiye’de bir ilk oldu. Belki çalışmamız farkındalık yaratır. Bundan sonraki yerlerde devlet daha hayvanlarla ilgili organize olur” ifadelerini kullandı.

    Hayvan Hakları Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kemal Şenpolat, Akdeniz bölgesinde çıkan yangınlarda hayvanları kurtarmaya yönelik yaptıkları çalışmaları RS FM’de Ali Çağatay’la Seyir Hali programında anlattı.

    Şenpolat, yangının hayvanlar üzerinde yarattığı etkiyi “Ben şu anda Antalya’nın Manavgat ilçesinde bulunuyorum. Son 4 gündür veteriner hekim arkadaşlarımız ve HAYTAP’ın gönüllüleri ile beraber bölgeye intikal eder etmez saha taraması yapmaya başladık. Köylerin ve yangının olduğu yere gidip ‘acaba yaralı hayvan bulabilir miyiz?’ diye baktık. Çünkü yangın deprem ya da sel gibi değil. Arkasında hiçbir şey bırakmıyor. Dolayısıyla biz çok fazla hayvan bulacağımızı sanmıyorduk. Nitekim de öyle oldu ama yine de ağırlıklı çiftlik hayvanları olmak üzere zarar gördüklerini gördük” diye aktardı.

    ‘Manavgat Merkez’de bir sahra çadırı kurduk’

    Buldukları hayvanlara ilk müdahaleyi alanda yaptıklarını söyleyen Şenpolat, tedavinin devamı için kurdukları sahra çadırını betimledi:

    “Köylülerle konuştuğunuz zaman ahırlarının içinde ya da civarında olup kaçmaya çalışmış ama tam başarılı olamamış hayvanların saha sıcak olduğu için karınlarının altının ağırlıklı olarak yanık olduğunu gördük. Özellikle inekler, keçiler, koyunlar, kuzular hep bu durumda. Dolayısıyla biz ilk müdahaleyi veteriner hekimi arkadaşlarımızla köyde yapmaya başladık. İlk müdahaleyi yaptığınız zaman hayvanı kurtaramıyorsunuz. Daha sonraki aşamada Manavgat Merkez’de bir sahra çadırı kurduk. Bulduğumuz hayvanları bu sahra çadırına getirdik. Sahra çadırına da oksijen tüpleri, yoğun bakım üniteleri, ameliyathane masaları koyduk.”

    ‘Kurtarılan hayvan sayısı yüzlerce, binlerce değil’

    Şenpolat, sahra çadırındaki hayvan sayısı ve durumları konusunda “Bu duyulur duyulmaz gönüllü veteriner hekimler bölgeye gelmeye başladı. Ne kadar çok veteriner hekimimiz olursa o kadar çok bakabiliyoruz. Zaten kurtarılan hayvan sayısı yüzlerce değil, yangın sonrası olduğu için çok fazla hayvan kalmıyor. Manavgat sahra çadırında ortalama 40 civarında koyun ve kuzu var. 1-2 tane kaplumbağa, patileri yanmış iki tane köpek, iki tane kedi bunların hepsinin tedavisi yapılıyor. Aracı olan arkadaşlarımız bizlerin bu aşamada gidemediği alanlara gidip saha taraması yapıyorlar. Özellikle kaplumbağalar kaçamıyorlar. Ortalıkta çok fazla kedi ve köpek de yok. Manavgat’ta mama ihtiyacı yok. Mama yollayın diyerek durumdan istifade etmek istemiyoruz. Ziyan olmasın ihtiyaç olan diğer bölgelere yollayın diyoruz” dedi.

    ‘Osmaniye ve Marmaris’te de sahra çadırımız var’

    Şenpolat, sahra çadırı kurdukları diğer bölgeleri “Sadece Manavgat bölgesinde değil, Osmaniye bölgesinde de bir kliniğimiz var veteriner hekim arkadaşlarımızın olduğu. Yangın o bölgede de ilk zamanlar sirayet etmişti. Marmaris’te de var. Oraya da HAYTAP bir sahra hastanesi kurdu. Orada da veteriner hekimlerimiz çalışıyor. Adreslerini sosyal medya hesabımız yayınladı. Kimse çekinmesin hangi hayvan olursa olsun ücretsiz olarak ilk müdahaleleri orada yapılıyor. Gördüklerini çekinmeden bize getirsinler” diye sıraladı.

    ‘Devletin bu işe daha organize olmasını beklerdik’

    Şenpolat, yapılan çalışmanın önemini “Bu da aslında Türkiye’de bir ilk oldu. İnsan içinden geçiriyor: Koskoca devlet bunu yapmıyor biz küçücük HAYTAP olarak bunu yapıyoruz. Devletin bu işe daha organize olup, böyle bir felaket çıkmadan önce kurup, çağrı yapmalarını beklerdik. Belki çalışmamız farkındalık yaratır. Bundan sonraki yerlerde devlet belki daha hayvanlarla ilgili organize olur” diye belirtti. 

    Etiketler:
    Sahra hastanesi, Hayvanlar, Hayvan Hakları Derneği (HAYTAP), Manavgat, Osmaniye, Marmaris, Yangın, Orman yangını
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Avrupa Birliği'nin DEFIS uydusu tarafından çekilen görüntüde Mersin'den Kıbrıs'a ve Antalya'dan Akdeniz'e doğru dumanların yükseldiği görüldü
    Türkiye'deki orman yangınlarının uydu görüntüleri
    Karikatür
    ABD’nin hipersonik füzesinin ikinci denemesi de başarısızlıkla sonuçlandı
    İnfografik
    Rusya’nın beşinci nesil savaş uçağı Checkmate
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet