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    Seyr-i sabah

    CHP’li Yılmaz: Suriye’de kazanabilecek bir dış politikamız yok

    Seyr-i Sabah
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    Zafer Arapkirli
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    Suriye’de yaşanan son gelişmeler ve ardından düzenlenen TBMM Dışişleri Komisyonu’nda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun hakarete varan sözler etmesi iddiaları gözleri CHP’nin söyleyeceklerine çevirdi. CHP’li Öztürk Yılmaz Türkiye’nin stratejilerinin yanlışlığına dikkat çekerek, "Suriye’de kazanabilecek bir dış politikamız yok" dedi.

    İdlib'de bomba yüklü araçlarla saldırılar
    © AA/ Ahmed Rahhal
    Dışişleri Komisyonu’nda İdlib tartışması: CHP komisyon toplantısını terk etti
    İran ve Rusya'nın Suriye'de 2017 yılının son günlerinden itibaren daha etkin olması ve ABD'nin PYD desteğinin daha çok konuşulmasıyla yepyeni bir rotaya girildi. Türkiye'nin dış politikaları da bu değişimler ışığında daha tartışılır hale geldi. Dün toplanan Dışişleri Komisyonu'nda dış politikaların mevcut durumu ve geleceğinin tartışılması umulurken toplantı sırasında tartışmaların yaşandığı dile getirildi. CHP'li üyelerin toplantıyı terk etmesi basına yansıdı.

    CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, Türkiye ile ilgili son gelişmeleri ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun hakarete varan sözleriyle sonlanan Dışişleri Komisyonu toplantısını Zafer Arapkirli ile Seyr-i Sabah programında anlattı:

    ‘TÜRKİYE'NİN DESTEK VERDİKLERİ YENİLDİ'

    "Etrafımızdaki coğrafyada politikalar hızla değişiyor. Suriye'de (Suriye Devlet Başkanı Beşar) Esad, Rusya'nın sahaya inmesiyle önemli ölçüde dirilip kendi ülkesinde hakimiyet sağladı. IŞİD yenildi. Şu anda Esad, İdlib'deki bölgeye yönelik harekat halinde. Karadan İran, havadan Rusya'nın verdiği büyük destek sayesinde hızla ilerliyor.

    Türkiye bölgedeki 25 bin kişilik grubun garantörü konumunda. Ne var ki AKP'nin desteklediği muhalifler; Rusya ve İran'ın desteklediği muhalifler karşısında yenilgiye uğradı. İdlib'de şu anda Esad, kendi ülkesinin vilayetlerine hakim olmaya çalışıyor durumu var.

    ABD, PYD'yi destekliyor diyoruz. Peki PYD orada neden var? Suriye'deki rejim değişikliği yüzünden. Peki bu rejim değişikliği neden başladı? AKP yüzünden.

    Öztürk Yılmaz
    © AA/
    CHP'li Yılmaz ve Çavuşoğlu arasında tansiyon yükseldi: 'Siz bizi IŞİD'e sattınız'
    ‘KAZANMAMIZA İMKAN YOK'

    Bazı cihatçı grupları elinde tutan AKP, Esad'ın bölgesine hakim olma çabalarından rahatsız. Hükümet ne yazık ki Türkiye'yi İdlib'de bazı terör gruplarıyla aynı çuvala soktu. Bu stratejinin kazanabilme şansı yok. Neden? Çünkü bir taraftan ‘Esad var olmasın' diyorsunuz. Ama Esad'ın her halükarda varlığını devam ettirmek isteyen İran ve Rusya ile işbirliği içindesiniz.

    Biz istediğimiz kadar Esad'ın destekçisi İran ve Rusya'nın büyükelçisini, maslahatgüzarını konuşmak için çağıralım. Burada mantık yok.

    İdlib'deki muhalifler yenildi diyelim. Bunlar nereye kaçacaklar? Türkiye'ye kaçacaklar. Bu stratejinin kazanabilecek bir durumu yok. Orada korumaya çalıştığımız yine Esad karşıtı cihatçı gruplar.

    Oradan oluşacak göç dalgası hikaye. Siz insanları kışkırtıp ayaklandırırsanız göç olur tabi. Suriye'nin yüzde 75'i Esad'ın kontrolünde ve oradan göç olmuyor. Bizim artık bu kirli şeyden uzak durmamız lazım. Bizim artık özellikle Suriye toprak bütünlüğünü desteklememiz lazım."

    Etiketler:
    Beşar Esad, Mevlüt Çavuşoğlu, Öztürk Yılmaz
    Topluluk kurallarıTartışma
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