Gazeteci Başlamış: Putin’in Trump’tan yana umudu kalmadı

Gazeteci Cenk Başlamış, Seyr-i Sabah programında Putin’in yeni açıkladığı ileri teknoloji silah duyurusu ve bunun zamanlaması hakkında açıklamalarda bulundu. Başlamış, Rusya tarafının Barack Obama zamanında gerilen ikili ilişkilerin Trump ile değişeceği beklentisi içinde olduğunu, ancak bu umudun zamanla kaybolduğunu dile getirdi.

Türkiye'de 20 yılı aşkın süredir Rusya ile ilişkileri takip eden deneyimli gazeteci Cenk Başlamış, Rusya'nın geçen hafta yeni ileri teknoloji füzeleri açıklamasının ardından dünyanın gözünün bu noktaya dönmesinin sebeplerini ve bu açıklamanın zamanlamasını Seyr-i Sabah programında anlattı. Başlamış, seçimlere iki hafta kala yapılan bu güç gösterisinin ABD ile yaşananların ve beklentilerin karşılanamamasının ardından duyulan hayal kırıklığına bağladı:

"(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin gündeme getirdiği ‘en güçlü silah sistemi' konuşmasını Rusya'daki başkanlık seçimlerinden iki hafta önce federal meclisin ortak oturumunda yaptı. Putin'in yeniden başkan olacağı konusunda hemen hemen kimsenin şüphesi yok. İzleyiciye iç ve dış politikaya yönelik sinyal ve ipuçları verdiği bir konuşma bu. Yapılan konuşmanın zamanlama ve yeri konusuna baktığımızda Rusya'nın silahlanma konusundaki beklentisinin öncelikli olacağı yönünde bir sonuç çıkıyor ortaya. Bence bu basit bir güç gösterisine yönelik bir açıklamaya benzemiyor. Önümüzdeki dönemde bu konu öne çıkacak. Hatırlayacak olursak, 1980'lerde (Sovyetler Birliği'nin son lideri Mihail) Gorbaçov ve (eski ABD Başkanı Ronald) Reagan Reagan ile silahsızlanma konusunda önemli adımlar atılmıştı. Ama son dönemde bu konu yeniden gündeme geldi. Silahlanma meselesi tekrar öne çıkacak gibi duruyor. Bunun sadece Rusya mevzusu olmayacağını düşünüyorum. Bir yandan Amerika'nın da attığı adımlar var.

Putin, "Bundan sonra bizi dinleyeceksiniz" dedi. Buradan SSCB'nin (Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği) dağılmasından sonra ABD başta olmak üzere Batı dünyası Rusya'yı sıkıştırdı. Rusya'nın tekrar ayakları üstünde durmasını engellemeye çalıştı. Putin'in bu sözü ‘Bizimle uğraştınız bize boyun eğdiremediniz. Biz dünyanın en güçlü silahını ürettik, artık bizi dinleyeceksiniz' anlamına geliyor. Bu silah önümüzdeki döneme damga vuracak.

Kampanya döneminde ABD Başkanı Donald Trump'tan bazı önemli mesajlar vardı. Rusya ve ABD arasında Obama döneminde yaşanan gerginliklerin geride kalacağı bekleniyordu. Ama bu da gerçek olamadı. Trump kendi derdine düştü. Rusya, ABD'ye karşı yaptığı eleştirilerde Trump'ı dışarıda tutmaya çalışmıştı. Putin'in bu açıklamasından Trump'tan çok da umudunun kalmadığını çıkarabiliriz."