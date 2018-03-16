Ahmet Kasım Han: ABD 'dün dündür' demeye çalışıyor olabilir

ABD Başkanı Donald Trump, Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ı görevden alarak yerine CIA Başkanı Mike Pompeo’yu getirdi. Bunun ardından Türkiye ve ABD'nin Menbiç görüşmesi ertelendi. Doç. Dr. Ahmet Kasım Han, Türkiye-ABD ilişkilerini Seyr-i Sabah programında yorumladı:

'TAM BİR ANLAŞMA SAĞLANMAMIŞ OLABİLİR'

"ABD ile karşılıklı konuşulan kavramların ve beklentilerin doğru yönetilemediği kanaatindeyim. ABD tarafının Münbiç ile ilgili haklı taleplerine refleks verilebileceğini düşünüyorum. Bunun konuşulmakta olan bir şey olduğu anlaşılıyor. Var olan durum yeterince sıkıntılı. Bu tür açıklamaları kesin anlaşmalar ortaya çıkıp sonuçlanınca yapmak daha akılcı bir yöntem olur. Biz diyoruz ki vardı, onlar böyle bir anlaşma yok diyor. O anlaşma büyük bir ihtimalle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve eski ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson arasında yapılan görüşmelerde Tillerson'ın geldiği noktanın bizim ülkemizde bıraktığı imaj ve tavrın inancını temsil ediyor. Ayrıntılı bir anlaşmanın olmadığını anlıyorum. Zaten dışişleri bakanı da ilkesel bir mutabakattan bahsediyor. ABD ‘Dün dündür demeye çalışıyor' olabilir. Belki de kişilerin yaptığı açıklamalar ile resmi bir anlaşmanın birbirinden farklı olduğunu söylemeye çalışıyorlar."