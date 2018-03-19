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    Seyr-i sabah

    Emekli Tuğamiral Ertürk: Afrin ile Çanakkale’yi karşılaştırmak cahilliktir

    Seyr-i Sabah
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    Zafer Arapkirli
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    Emekli Tuğamiral Türker Ertürk, Seyr-i Sabah programında Afrin operasyonunu değerlendirdi. Ertürk, Afrin’e 18 Mart’tan önce de girilebileceğini, algı operasyonu için bu tarihin beklendiğini, ancak Çanakkale ile Afrin çatışmalarını kıyaslamanın çok büyük cahillik olacağını dile getirdi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
    © AA/ Halil Sağırkaya
    Erdoğan'dan Çanakkale-Afrin benzetmesi: Amaç aynı amaçtır, ruh aynı ruhtur
    Emekli Tuğamiral Türker Ertürk, Afrin'in ele geçirilmesinde yaşananları Seyr-i Sabah programında değerlendirdi. Ertürk, ordunun Afrin'e girmesi konusunda hiçbir zaman şüphe duymadığını ancak bunun sonrasında siyasi hedefler yanlış olduğu için elde edilen başarılarla eşit bir fayda sağlanamayacağından korktuğunu dile getirdi.

    Zeytin Dalı Harekatı'nın Çanakkale Savaşı yıldönümüyle aynı günde bitirilmesini bir algı operasyonunun parçası olarak niteleyen Ertürk, Çanakkale Savaşı ile Afrin operasyonunun asla birbiriyle karşılaştırılamayacak iki farklı şey olduğunu söyledi:

    'YAPILANLAR DOĞRU AMA HEDEFLER YANLIŞ'

    "Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı 20 Ocak'ta başlarken askere güvenim tam dedim. Askeri hedefleri cansiperane şekilde yerine getireceklerdir dedim öyle de oldu. Ama siyasi iktidara güvenim yok, çünkü siyasi hedefleri yanlış. Bugün itibarıyla askeri hedefler yerine getirildi ama buradan Türkiye için iyi şeyler çıkmayacak. Kim yanlış adamlar? Özgür Suriye Ordusu (ÖSO). Bunlar Suriye'yi parçalamaya çalışanlar. Bunlar İsrail ile de işbirliği yapmak istiyor. Ne yapmak istiyor emperyalizm? Ülkeyi parçalamak. Biz ne istiyoruz? Ülkede bütünlük olsun, bizdeki sığınmacılar ülkesine dönsün. İktidar, Suriye'nin kuzeyinde Sünni cihatçı bir yapı kurmak istiyor. Bu emperyalizme hizmet eder. Bu bizim ülke güvenliğine hizmet etmez. Yeni Osmanlıcı hayalleri nedeniyle iktidar doğru yolda değil. Ne zamana kadar orada kalacağız? Sonsuza kadar mı? Toprak bütünlüğünden yanayız da yarın öbür gün Suriye'nin kuzeyinde Irak'taki gibi otonom bir yapı ilan edilirse ne yapacağız?

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA/ Kayhan Özer
    Erdoğan: Afrin'de ÖSO ve Türk bayrağı dalgalanıyor
    'ÇANAKKALE İLE AFRİNİ KARŞILAŞTIRMAK ABESLE İŞTİGAL'

    Zeytin Dalı bir iç güvenlik harekatı. Medyada kopan fırtınaya bakıyorum. Çanakkale Zaferi ve Kurtuluş Savaşı ile kıyaslanıyor. Bu yapılan abesle iştigaldir. Bu operasyonu Çanakkale ile kıyaslamak komiklik olur. Bu zafer üstüne kitaplar, doktora tezleri yazılmış. Belli ki iktidarın siyasi hedefi içinde seçime yönelik bir algı operasyonu var. Biz buraya önce de girebilirdik ama 18 Mart'ı beklediler. Şüpheniz bile olmasın.

    Çanakkale aslında iki bölümdür. 18 Mart'ta denizden geçilmesinin engellenmesi söz konusudur. Kutlamalarda siz de gördünüz Atatürk'ün adı buradan çıkarılmaya çalışılıyor. Onu yok saymak mümkün değil. Bu bir işbirlikçilik ve cehalettir. Atatürk'ü buradan silmekten nefret ediyorum. Bunun arkasında onursuzluk var. Bunlar Cumhuriyet'in kurucu ideolojisine, Atatürk'ün bilime bakışına, kadına bakışına düşmanlar. 'Çanakkale geçilseydi, ne olurdu?' diyorlar. Mehmet Akif Ersoy, Bedir Savaşı'nı küçümsüyor ve Çanakkale Savaşı'nı yüceltiyor. Ama siz bunu Afrin iç güvenlik harekatıyla kıyaslıyorsunuz. Esas amaç seçime yönelik Türkiye üstünde algı operasyonu yapıp tek adam rejimini kurmak. Medyayı tamamen ele geçirmişler. Bunu bir seçim başarısına götürmeye çalışıldığına şüphe bile yok. Daha önce de söyledim, tek adam rejimini hayata geçirebilmek için bir savaşa ihtiyaçları vardı."

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    Etiketler:
    Afrin operasyonu, Türker Ertürk
    Topluluk kurallarıTartışma
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