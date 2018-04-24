Gazeteci Tezkan: İki sıkıntılı ay bizleri bekliyor

'YAŞANANLARIN GÜNEŞ MOTEL İLE ALAKASI YOK'
"İki gündür siyasette 1970'lerde yaşanmış Güneş Motel vakası tartışılıyor. Bence Güneş Motel ile bunun alakası yok. O bir hükümet kurma çalışmasıydı. Onların hepsine de bakanlık verildi. Ortada ortak bir çıkar vardı. Hükümet de kuruldu. Oysa günümüzde yaşananlara bakacak olursak 'Acaba İYİ Parti seçime girebilir mi girmez mi?' tartışmaları yapılırken milletvekilleri fedakarlık yaptı. Sonuçta bu parti AKP'den de seçmen çalacak, CHP'den ve MHP'den de çalacak. Yine de bu bence bir partinin seçime girmesini sağlayacak çok güzel bir hareket.
'ABDULLAH GÜL KİMSENİN KARŞISINA ÇIKMAYACAK'
Saadet Partisi ve İYİ Parti ittifak yapacak ve o ittifakın adayı Meral Akşener olacaktır. Bence 4 adaylı bir cumhurbaşkanlığı seçimi yapılır. Bütün anlaşmalar ikinci turda yapılır. HDP nasıl davranacak, HDP'li seçmen nasıl davranır, ikinci turda kime verir, şimdiden çok belirsiz. Böyle bir seçimi ilk kez yaşıyoruz. İkisinden birini tercih et denecek bir seçimde farklı seçmenler ne yapar bunların hepsi soru işareti. Ters durumlar ve meclis aritmetiği olursa neler olacak sorusu hala açıkta. Meclis ile Cumhurbaşkanlığı ayrı kesimlerin elinde olursa hiç yönetilemeyen bir Türkiye çıkar.
İktidar bloğu Türkiye'nin bekasını dile getirecek. Muhalefet demokrasi seçimi diyecek. Taraflar birbirlerine karşı iyi bakmayacaklar. Sıkıntılı bir iki ay bizi bekliyor. Gidişat çok iyi değil."
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