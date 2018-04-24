Gazeteci Tezkan: İki sıkıntılı ay bizleri bekliyor

© Fotoğraf : DHA Üç partiden ortak cumhurbaşkanı adayı

Erken seçimin gündeme gelmesi ve birbiri ardına yaşanan açıklamalarla seçim atmosferi yükseldi. İktidar ve muhalefet kanadında yaşanan gelişmeler her iki tarafın da demeçlerine anında yansıyor. Bu demeç savaşları hakkında Seyr-i Sabah programına konuşan gazeteci Mehmet Tezkan, Güneş Motel vakasına ve Abdullah Gül'ün adaylığına değindi:

'YAŞANANLARIN GÜNEŞ MOTEL İLE ALAKASI YOK'

"İki gündür siyasette 1970'lerde yaşanmış Güneş Motel vakası tartışılıyor. Bence Güneş Motel ile bunun alakası yok. O bir hükümet kurma çalışmasıydı. Onların hepsine de bakanlık verildi. Ortada ortak bir çıkar vardı. Hükümet de kuruldu. Oysa günümüzde yaşananlara bakacak olursak 'Acaba İYİ Parti seçime girebilir mi girmez mi?' tartışmaları yapılırken milletvekilleri fedakarlık yaptı. Sonuçta bu parti AKP'den de seçmen çalacak, CHP'den ve MHP'den de çalacak. Yine de bu bence bir partinin seçime girmesini sağlayacak çok güzel bir hareket.

'ABDULLAH GÜL KİMSENİN KARŞISINA ÇIKMAYACAK'

© REUTERS / Vincent Kessler Avrupa'dan Türkiye'ye 'seçimleri erteleyin' çağrısı CHP-Saadet Partisi ve İYİ Parti ittifakı beklenmiyor. Tabanlarının sosyolojisi buna uygun değil. Abdullah Gül meselesi bence fazla dillendirilip abartıldı. Ben, Gül'ün böyle bir ekibin adayı olup Erdoğan'ın karşısına çıkacağına inanmıyorum. Gül asla meydan kavgaları ve çekişmelerine girmedi. Abdullah Gül'ün zamanında kullandığı 'Valiye bariyeri açın, millet eziliyor' sözlerine bile sinirlenmişti Erdoğan. Abdullah Gül Erdoğan'ın politikalarına karşı olsa bile çok sesini çıkarmadı. Bugün yapılacak olan seçimlerinde Erdoğan'ın karşısına çıkacağına inanmıyorum. Yalanlamadı çünkü kendini bir çözüm olarak görülmesi hoşuna gidiyordu. Gül şimdiye kadar hep bekleme politikasındaydı. Kimsenin karşısına çıkmayacağını düşünüyorum.

Saadet Partisi ve İYİ Parti ittifak yapacak ve o ittifakın adayı Meral Akşener olacaktır. Bence 4 adaylı bir cumhurbaşkanlığı seçimi yapılır. Bütün anlaşmalar ikinci turda yapılır. HDP nasıl davranacak, HDP'li seçmen nasıl davranır, ikinci turda kime verir, şimdiden çok belirsiz. Böyle bir seçimi ilk kez yaşıyoruz. İkisinden birini tercih et denecek bir seçimde farklı seçmenler ne yapar bunların hepsi soru işareti. Ters durumlar ve meclis aritmetiği olursa neler olacak sorusu hala açıkta. Meclis ile Cumhurbaşkanlığı ayrı kesimlerin elinde olursa hiç yönetilemeyen bir Türkiye çıkar.

İktidar bloğu Türkiye'nin bekasını dile getirecek. Muhalefet demokrasi seçimi diyecek. Taraflar birbirlerine karşı iyi bakmayacaklar. Sıkıntılı bir iki ay bizi bekliyor. Gidişat çok iyi değil."