Mimarlar Odası Başkanı Muhcu: 12 milyon kaçak yapı için barış değil af geliyor

'MÜTEAHHİTLERE YENİ ARSALAR TOPLANIYOR'
"Yapılmak istenen bir imar affıdır. Ancak imar barışı adı altında gündeme gelmektedir. 1985 yılında Özal zamanında imar affı çıkınca şehrin karşı karşıya kaldığı yapılaşmalar ve onun olumsuzlukları görüldü ve bu savunulamaz hale geldi. İmar afları değişik şekillerde geldi. İmar afları Türkiye'den ne götürdü? Hep bir kereye mahsus olduğu söylendi ama sayısız aflar çıktı. Bunlarla birlikte kaçak yapılaşma çıktı. Şehrin inşaat yoğunluğu arttı. Kuralsızlık egemen oldu. Hukuka saygılı insanlar cezalandırıldı ve eşitlik ilkesi kayboldu.
Kimilerine yasalar yok sayılıp kaçak yapı ödüllendirildi. Ama hukuka uyanlar cezalandırıldı. Ama en önemlisi deprem gerçeği var bu ülkede. Ancak kaçak yapılar kaçak ilave katlar herhangi bir denetime girmeden bu iş yasallaştı. Bütün insanların yaşamlarını tehlikeye devlet atmış oluyor. Kaçak yapıları engellemesi sağlıklı güvenli çevrede yaşanmasını sağlamak devletin esas görevidir. Bunu yapmadığı gibi bunları affederek kendi bağlı olduğu hukuku çiğniyor.
Türkiye'de 19 milyon konut ve 2 milyona yakın işyeri var. Bunların yüzde 60'ı kaçak. Burada toplanacak miktarın çok büyük olduğunu görebiliyoruz. İmar afları kaçak yapılaşmaları önlemez tersine azdırır. Kaçak yapılaşmalar ödüllendiriliyor mantığı içinde insanlar daha çok kaçak yapmak istiyor. Aynı vergi affı ile yapıldığı ve sonrasında olanlar gibi.
Vatandaş balkonunu kapattığı için sorunlar yaşıyorsa asıl mesele bu değil hükümetin koruma ve güvencesi altında yaptığı işlerdir. Nevşehir'de tarihi sit alanları üstünde devasa oteller yapıldı. Bunların hepsi hükümetin koruması altında yapıldı.
Bilinçli bir yurttaş tavrının bu hukuksuzluk karşısında duracağına ben de inanıyorum. 12 milyon konut depreme karşı güvenli değil. 800 binin üstünde konut TOKİ'den yardım almıştır, bunun içinde camiler de vardır. Geçen 16 yıl içinde yapılanlar bir şey değildir."
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