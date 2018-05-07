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    Seyr-i sabah

    CHP’li Sağlar: Erdoğan telaşa kapıldı

    Seyr-i Sabah
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    Zafer Arapkirli
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    CHP Mersin Milletvekili Fikri Sağlar, Seyr-i Sabah programında Muharrem İnce’nin aday gösterilmesini ve AK Parti’nin tüm basın organlarından başlattığı kampanyayı yorumladı. Sağlar, AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yapılanlar karşısında telaşa kapıldığını dile getirdi.

    Muharrem İnce
    © Fotoğraf : CHP
    İnce, Karamollaoğlu ile görüşecek
    Partilerin cumhurbaşkanlığı adayları belli oldu. Muhalif partiler, başta devletin televizyonu TRT de olmak üzere basının kendi haberlerini hiç yansıtmayıp sürekli olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın haberlerini vermesinden şikayetçi. CHP Mersin Milletvekili Fikri Sağlar, bu haber engellemelerinin ve devletin kaynaklarıyla yapılan tanıtımların AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telaşı yüzünden olduğunu dile getirdi:

    'TRT 80 MİLYONUN MALI…'

    "Medya sadece ekran ve gazetelerde AK Parti konuşmalarına yer veriyor. Basının tavrı böyle devam edecek. Bir telaştır başladı. Bugüne kadar Erdoğan seçilirim diyordu. Toplumun buna sessiz direnci ve Muharrem İnce'nin ve Meral Akşener'in 4 saatte 100 bin imza toplaması moralleri bozdu.

    TRT devletin haber ve siyasete eşit yaklaşması gereken kurumu. Halkın malı, 80 milyonun malı. Bütün kanallarını takip etmemiz mümkün değil. Tüm kanallarında Erdoğan var, başka kimse yok. Devletin önüne koymuş olduğu tüm reklamlarda Erdoğan var, başbakan bile yok. Bunların hepsini benim paramla hepimizin vergisiyle yapıyorlar.

    Böylesine bir bariz eşitsizliği hiç hatırlamıyorum. Daha önce bağımsız bir basın vardı. Haksızlıkları denetliyor, taraf olmuyorlardı. Görmezden gelmiyorlardı. Medya tek taraftan haber vererek siyasetin seviyesini de düşürüyor. Yarın düzen değişecek. Erdoğan'ın başkanlığı bittiğinde buradakiler ne yapacaklar? Hesap verecekler. Erdoğan'ın manifestosunu dinleyince ben bu Türkiye'de mi yaşıyordum diye düşündüm.

    Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)
    © AA / Murat Kaynak
    Mediar: Millet İttifakı, Meclis'te çoğunluğu alır
    ‘BİZİM ODAĞIMIZDA DEMOKRATİK PARLAMENTER SİSTEM VAR'

    ‘23 milyar dolar borç vardı, bunu ödedik' diyorlar. Türkiye'deki 2002'deki devletin borcu şimdikinin dörtte biri. İç borç stoku 35 milyara çıkmış. Özel sektörün borcu 307 milyar dolara çıkmış. 6 milyon işsiz var, yüzde 12'yi bulmuş.

    Bizim odaklandığımız nokta parlamenter demokratik sistemi laik cumhuriyet ilkelerine döndürmek olacak. Eğer parlamenter demokratik sistem içinde düzeltmeye çalışırsanız yapamayanları görevden alacak gücünüz olur. Demokrasiyi askıya alma nedenlerinden biri bütün ülke varlıklarının azınlıkta toplanmasına müsaade etmeleri. 800 bin kişi nüfusun toplam varlığının yüzde 54'ünü alıyor. Bunu gözden kaçırmak için Erdoğan tek adam sistemini getiriyor. Sadece bu yıl 2018'de dış borç faiziyle birlikte 215 milyar dolar. 46 milyar dolar cari açık var. Nereden bulacaksınız?

    Partide birlik oluştu. Ama bu ilk değil. 16 Nisan'da da birçok insan ülkeyi adım adım dolaştı. CHP şu anda kendi içinden birini çıkararak arkasında kayıtsız şartsız duruyor. Ben ve bütün arkadaşlar ülkeye dağıldık. Yek vücut Muharrem İnce'nin ve hatta ittifaktakilerin arkasındayız."

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    Etiketler:
    24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimleri, Muharrem İnce, Fikri Sağlar
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