Emekli Büyükelçi Loğoğlu: Brunson’ın tutuklu kalmasının bize maliyeti çok yüksekti

"ABD bütün devletlerin yaptığı gibi yurt dışındaki vatandaşlarının haklarına sahip çıkıyor. Üstelik sahip çıktıkları kişi bir din adamı. O nedenle ABD Kongresi üstünde bu sıfatı nedeniyle baskılar çok yoğun, üstelik toplum bu rahibin suçsuz olduğunu değerlendiriyor. O bakımdan ısrarla medyanın desteğiyle Türkiye üstünde baskı oluşturmaya çalışıyorlar.
Türk tarafı da bir noktada FETÖ'yü kastederek 'Ver vaizi, al papazı' söylemiyle bu işi tırmandırdı. Bu işin kamuoyu önündeki dikkat çekici yanları oldu. Bu işe olduğundan daha fazla önem verilmesine neden oldu. Türk-Amerikan ilişkilerinde başka ciddi sorunlar var, İran yaptırımları var mesela. O yüzden Türk hükümeti çok ince hesaplar yapıyor. Rahip Brunson'ın daha fazla tutuklu kalmasının Türkiye'ye maliyetinin çok yüksek olduğunu düşünen bir Türk hükümeti olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki günlerde onun serbest kalmasını sağlayacak şeyler olabilir diye de düşünüyorum. Yargı bağımsız olsaydı bu sorun bugünlere gelmezdi. Yargının durumunu hepimiz biliyoruz. Bu ABD Kongre ve yönetimi, ABD çıkarları mevzu bahis olduğunda çıkarılacak yargı kararlarına müdahale yapılabiliyor. Bütün ülkelerde olması lazım. Türkiye'nin bazı can alıcı çıkarlarını korumak için buna benzer adımlar atılabilir. FETÖ'nün Türkiye'ye iade edilmesi çoktan halledilmeliydi, ABD ayak sürüdü. İkisi denklemin iki ayrı ucuna yerleştirildiği için bağlantı kuruluyor.
İran ambargo konusunda ne olur? Müzakereler devam ediyor. ABD heyetinin önceden yaptığı gibi, Türkiye dahil hiçbir ülkeye yaptırımlar korusunda istisna tanınmayacağını söylediler. Türkiye gibi yaptırımlara uymayacağını söyleyen bir ülke de Hindistan. Türkiye herhangi bir ülke değil, İran'la komşuyuz. ABD gidecek biz yine komşu kalacağız. Türkiye'nin bu yaptırımlara karşı çıkması ve uymaması lazım. Rahip Brunson, ABD'nin bize yaptığı kol bükmenin bir sonucu zaten. Türkiye'nin daha büyük ulusal çıkarları için adımlar atmalı. ABD'ye boyun eğdik denmesine karşıyım. Türkiye ABD ile ilişkilerini yumuşatacak bazı sorunları halletmelidir ki İran ile olan çıkarlarını koruyabilsin.
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