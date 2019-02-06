İBB'nin CHP'li Grup Başkanvekili Gülsever: Tanzim satış mağazaları CHP belediyeleri döneminde kuruldu

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Enflasyon oranlarının özellikle meyve ve sebzede yüksek çıkmasıyla birlikte aracıların üreticiden ucuza aldığı malı daha pahalıya satması gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, belediyeler bünyesinde tanzim satış mağazalarının kurulacağını dile getirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi CHP Grup Başkanvekili Ertuğrul Gülsever, Seyr-i Sabah programında bu mağazaların 1970'lerde ilk kez CHP belediyeciliği tarafından kurulmasının ve aracıları dize getirmesinin öyküsünü anlattı. Gülsever, sonrasında gelen iktidarlar tarafından bu mağazaların sermayeye satıldığını ve ortadan kaldırıldığını söylerken CHP'nin belediye başkanlığını aldığında bu hizmetlerin yeniden başlayacağını dile getirdi:

‘KÖY KOOPERATİFLERİNDEN UCUZA ÜRÜN ALIYORDUK'

"Ben o dönemlerde CHP gençlik kurulu başkanıydım. Bütün tanzim satışlarıyla ilgili mevzuatı hatırlıyorum. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a da tekrar bunu hatırladığı için günaydın demek istiyorum. Kendi döneminde tanzim satış döneminde belediye gündeminden kaldırıldı. Onun ne kadar yararlı olduğunu hatırlaması önemli. Rahmetli Ahmet İsvan ile başladı bu iş: Üreticiden direkt tüketiciye irtibat kurmak üstüne kuruluydu. Bu maksatla o zaman İstanbul'da yine hal vardı. Unkapanı Köprüsü'ndeki belediye oraya tanzim satış mağazaları müdürlüğü yapıldı. Her bir reyonla ilgili olarak ayrı ayrı birimler oluşturuldu. Bunlar kooperatiflerden ürünleri bulup en ucuza temin edip yurttaşa getiriyorlardı.

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Zeytinburnu'nda bir depo kurulmuştu. 40 tanzim satış mağazası oluşturuldu. Bakırköy, Fatih, Zeytinburnu, Kadıköy gibi yerlerde depolar açıldı. O dönemde spekülatörler margarin gibi şeyleri saklıyorlardı. Tanzim satış mağazası onları satarak ayrıca bir hizmet başlatmış oldular. Böylelikle kooperatifleşmenin önemi de ortaya çıkmış oldu. 1980 yılındaki darbede bile askerler bundan vazgeçmediler. Hiç geri adım atmadılar. Hatta o zamanlarda askeri idare Aytekin Kotil'den de bilgi alıyorlardı. Sonrasında ANAP döneminde çok bilinen bir marketler zinciri oluşturuldu. Bu 40 mağaza içindeki ürünleriyle birlikte 36 ay vade ile bu marketler zincirine devredildi. Bu devirden sonra Nurettin Sözen tekrar adım atmaya çalıştı. Beşiktaş Belediyesi'nin başını çektiği bir hareket başladı. Yeniden tanzim satış mağazaları Beltaş başladı. Şimdiki Cumhurbaşkanı'nın o zaman İstanbul Belediye Başkanı olmasıyla bundan vazgeçildi.

Nurettin Sözen Bey döneminde hal çetesinden birileri tehdit edip bu işten vazgeçirtmeye çalıştılar. 1980 öncesinde de bunu beceremezler diye bakıyorlardı. O yıllarda haldeki aracı dediğimiz arkadaşlar belediyenin yüksek alımlarından dolayı kendileri de belediye tanzim mağazalarına daha düşük fiyatlarla ürün vermeyi teklif ettiler. Gerçek bir aracıları dize getirme öyküsü oldu bu. Balıkesir'e gidip en ucuz fiyatlardan bulup, eti hayvan yetiştiriciliği kooperatiflerinden bulan bir zincir oluştu. Aracılar ortadan kalktı, hak daha ucuz ve kaliteli ürün elde etti.

‘BELEDİYE ŞU ANDA PAZARLARDA DOĞRU DENETİMİ YAPMIYOR'

"İBB'nin işleyişi ile ilgili belki sizler de bilgi sahibisiniz: Bizim birçok konuda binlerce önergemiz var. Piyasa denetiminin yapılmaması, halkın pahalıya ürüne ulaşmasıyla ilgili. Bizim önergelerimizin hiçbiri için bize cevap bile vermediler. Niye cevap vermiyorsunuz diye önerge verdik, ona da cevap vermediler. Bunlar serbest piyasa ekonomisi deyince isteyenin istediği fiyattan satabileceğini düşünen bir anlayışla hareket ediyorlar. Oysa halkın da hakları var ve onların korunması gerekiyor. Bu denetimlerin hiçbirisi yapılmıyor. Daha önceki dönemlerde zabıta pazarın kuruluşundan bitişine kadar her şeyle ilgilenirdi. Sadece fiyatlara değil halkın rahat dolaşabilmesine de bakardı. Pahalı ürünlerde etiket olmasını bir kenara bırakın pahalı olduğu için yarım kilo fiyatını yazıyor. Bir kilosunu yazdığı zaman pahalı gözükeceğini düşünüyor. Çift etiket yapıyorlar. Vatandaşa bakan tarafında başka şey, diğer tarafına başka şey yazıyorlar."

"Ekrem İmamoğlu ile beş yıldır bu konuları istişare ediyoruz. Bugün mevcut iktidarın bazı konularda biz yaptık dediği şeylerin tamamı bizim dönemimizde ortaya çıkarıldı. Halk ekmek bizim dönemimizde kuruldu. Metrobüs yolu Aytekin Kotil Bey'in belediye başkanlığı döneminde ilk kez Taksim-Mecidiyeköy arasında yapıldı. O zamanlar bu yolu komünist icadı olarak eleştirildi. Kooperatifçilik de Bülent Ecevit döneminde dile getirildi. Köy kentler konuşuldu. Bunlara o dönemde karşı çıkanlar bizim yaptıklarımıza dönmek zorunda kaldılar. Bunların vatandaşa daha hızlı ve ucuza getirilmesi biz belediye başkanlığını kazandığımızda mümkün olacak."