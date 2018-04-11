'Rektör, Volkan Bayar denen iftiracının resmi makamları kullanarak yürüttüğü bu operasyon karşısında kötürüm kalmış'

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen, ESOGÜ Eğitim Fakültesi'nde Araştırma Görevlisi Volkan Bayar'ın, Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, Dr. Öğr. Üyesi Serdar Çağlak ve Arş. Gör. Yasir Armağan'ı bulundurma ruhsatlı silahıyla ateş ederek öldürmesinin ardından yaşanan gelişmelere ilişkin makamında basın toplantısı düzenleyerek istifa etti.

RS FM'de pazartesi ve çarşamba günleri 19.15'te yayınlanan Yavuz Oğhan, İsmail Saymaz ve Akif Beki ile 'Söylemesi Bizden' programında, Hasan Gönen'in istifası değerlendirildi.

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RS FM'de yayınlanan 'Söylemesi Bizden' programcısı Akif Beki şu değerlendirmelerde bulundu: "(MHP lideri) Devlet Bahçeli grup toplantısında ‘Daha ne duruyor, neyi bekliyor bu rektör?' demeseydi ve AK Parti ile MHP arasındaki seçim ittifakına gölge düşürme riski görmeseydi böyle bir istifayı toplumda tepki var diye yapar mıydı, ondan pek emin değilim. Biz maalesef orada neler döndüğünü 4 kişinin katledilmesinden sonra öğrendik. Mağdurlar rektöre başvurmuşlar. İstifasında geçirdiği, ‘devletin bekası' olsa olsa AK Parti-MHP ittifakının bekası olabilir. Bahçeli'nin söylediklerinden önce istifa etmiş olsaydı söylediklerine inanırdım rektörün."

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'Söylemesi Bizden'in bir diğer programcısı İsmail Saymaz, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Bu istifa bir yanıyla anlamlı. Kamuda inşallah adete dönüşür. Kişiler konumlarından kaynaklı doğrudan ya da dolaylı biçimde sebep oldukları mağduriyetten ötürü en azından soruşturmayı gölgelememek adına istifa etmeyi belki bilirler. Eninde sonunda bu istifa şu meseleyi akıllara getirecek: 'Bu rektör tek başına bir pozisyon ifade etmiyor'. Aslında rektörün bu cinayetin öncesindeki ve sonrasındaki durumu özellikle FETÖ bahsinde bir bürokratik tavrı temsil ediyor. Buradaki itirazlar gösteriyor ki rektör, Volkan Bayar denen iftiracının resmi makamları kullanarak yürüttüğü bu operasyon karşısında en hafif deyimle kötürüm kalmış, seyretmiş meseleyi. İnsanların ölümüne varan güzergahın önünü açmış."

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'Söylemesi Bizden'in programcılarından Yavuz Oğhan, şunları kaydetti: "Rektörün istifa ederken yaptığı açıklamalara bakarsak doğru söylediği konusunda da tereddüt ediyorum. Aypay ailesiyle ilgili açıklamasında örgütlü olduklarını, yanıltıcı açıklamalar yaptıklarını belirtiyor ve devletin bekası için istifa ettiğini söylüyor. Bu acı olayların üzerine böyle bir açıklama yapılmış."