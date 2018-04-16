İsmail Saymaz: OHAL’in varlığının tek sebebi var, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bu ülkeyi KHK’lar ile yönetme yetkisini vermesi

RS FM'de yayınlanan 'Söylemesi Bizden' programında 7. kez uzatılan ve 21 aydır devam eden OHAL süreci değerlendirildi. İsmail Saymaz, "OHAL’in varlığının tek sebebi var, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu ülkeyi KHK'lar ile yönetme yetkisini vermesi. Bunun dışında OHAL’i geçerli ve gerekli kılan hiçbir şey yok" ifadelerini kullandı.

RS FM'de pazartesi ve çarşamba günleri 19.15'te yayınlanan Yavuz Oğhan, İsmail Saymaz ve Akif Beki ile 'Söylemesi Bizden' programında, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Türkiye'de başlayan ve devam eden OHAL (olağanüstü hal) ve erken seçim ihtimali değerlendirildi.

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RS FM'de yayınlanan 'Söylemesi Bizden' programcısı Akif Beki şu değerlendirmelerde bulundu: "16 Nisan referandumunda 'evet' oyları aynı zamanda haçlı ittifakının saldırılarına da bir Osmanlı tokadı ile cevap verme anlamına geliyordu. Avrupa'ya bir ders vermek, Türkiye'nin gücünü göstermek için vatandaş sandıkları evet oylarıyla patlatmaya çağrılıyordu. Şimdiye bakarsak Avrupa Birliği (AB) ile yeniden yakınlaşma sürecindeyiz. Dolayısıyla haçlı ittifakı, saldırı gibi şeyler geride kaldı. Hatta Cumhurbaşkanı normalleşme çağrıları yaptı. ‘Kampanya döneminde olan kampanya döneminde kalır, o defteri kapatalım, yeni bir döneme geçelim' dedi. Dolayısıyla o evet oyları o anlama gelmedi."

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'Söylemesi Bizden'in bir diğer programcısı İsmail Saymaz, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Bütün bu süreç olmayan terör ve terörist tehdidine istinaden çıkarılmakta olan OHAL ile sürdürülebiliyor. OHAL'in varlığının tek sebebi var, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bu ülkeyi KHK'lar (Kanun Hükmünde Kararname) ile yönetme yetkisini vermesi. Bunun dışında OHAL'i geçerli ve gerekli kılan hiçbir şey yok. OHAL'i gerektirecek bir terör tehdidi de yok. Hiçbir şey kalmadı. Sadece OHAL'in kendisi KHK'lar ile ülkeyi yönetmeye el verdiği için bu böyle. 2019'da OHAL'in kalkacağı kabul ediliyor. Ondan sonra normal demokratik döneme geçilecek. Ama bir husus var. Ya Erdoğan cumhurbaşkanı seçilemezse? Cumhurbaşkanına layık görülen bu yetkiler ya muhalefet partisine geçerse? İkinci gün AK Parti milletvekilleri 'Elimiz kolumuz kırılsaydı' diyecekler."

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'Söylemesi Bizden'in programcılarından Yavuz Oğhan, erken seçim ihtimalini değerlendirdi: "Ben bir türlü MHP ile AK Parti arasındaki ittifakı yerel seçimlere oturturamıyorum. Farklı çıkar gruplarından bahsediyoruz. Bu meselenin nasıl yürüyeceğine ilişkin oturmayan bir şey var. Bu nedenle AK Parti yerel seçimlerde meydana gelebilecek aksiliklerin önüne geçebilmek için genel seçimleri erkene çekmek durumunda. Genel seçimlerin erkene çekilme ihtimali yüksek. Kasım 2018'de yapılabilir. Genel seçimleri erkene çekip orada yaşanabilecek bir seçim zaferi ile birlikte yerel seçim problemini çok rahat halledebilirler.

Öte yandan Cumhurbaşkanı da AK Parti sözcüleri de erken seçim olmayacağını söyledi. Ama (MHP lideri) Devlet Bahçeli'nin ne yapacağına ilişkin bir söz vermediğini biliyoruz. Erken seçim kararı MHP'den çıkabilir."