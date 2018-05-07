'Cumhurbaşkanı Erdoğan, demokratik sistemin işleyişi için Muharrem İnce’yi kabul etmek zorunda'

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin randevu talebini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanıtını değerlendiren İsmail Saymaz, "Türkiye'nin Cumhurbaşkanı, ana muhalefet partisinin cumhurbaşkanı adayı ve 16 yıllık milletvekilini hangi gerekçe ile reddedecekti? Demokratik sistemin işleyişi için bunu yapmak, kabul etmek zorunda" dedi.

© AA / Gökhan Balcı Erdoğan'dan Muharrem İnce'nin randevu talebine yanıt

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin randevu talebine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Randevu talebinde bulundular ve bu talebe de herhalde kısa zamanda bir cevap veririz, partimizde kendilerini kabul ederiz" dedi.

RS FM'de pazartesi ve çarşamba günleri 19.15'te yayınlanan Yavuz Oğhan, İsmail Saymaz ve Akif Beki ile 'Söylemesi Bizden' programında, Muharrem İnce'nin randevu talebi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İnce'ye yanıtı değerlendirildi.

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RS FM'de yayınlanan 'Söylemesi Bizden' programcısı İsmail Saymaz, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Türkiye'nin Cumhurbaşkanı, ana muhalefet partisinin cumhurbaşkanı adayı ve 16 yıllık milletvekilini hangi gerekçe ile reddedecekti? Kemal Kılıçdaroğlu bile gitse kabul etmek zorunda. Mitinglerde aksi denebilir, sert de konuşulabilir. Ama ana muhalefet partisi lideri randevu istediğinde vermek zorunda. Kendisi yüz göz olmak istemeyebilir ama demokratik sistemin işleyişi için bunu yapmak zorunda. Diğer türlü tıkanır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Partimde kabul ediyorum' demesi de aslında 'Seninle bir parti başkanı olarak konuşuyorum' anlamına geliyor."

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'Söylemesi Bizden'in bir diğer programcısı Akif Beki şu değerlendirmelerde bulundu: "Muharrem İnce, kıvrak ve karşı tarafa kaçış bırakmayan bir ziyaret talebinde bulundu. Şimdi bu talebe hayır demek pek mümkün olmayacaktır. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki dönem kazanırsa Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmaya ahdettiğini söylemişti. Muharrem İnce de ‘Muasır medeniyetler seviyesinin üzerindeki ülkelerde seçime girecek olan rakipler beraber televizyon programlarına çıkıyorlar. Gel o zaman biz de çıkalım' demişti. 2002'den bu yana böyle bir durum gerçekleşmedi."