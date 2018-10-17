Akif Beki: Veliaht Prens kendini parlatmak için milyarlarca dolar harcadı, Kaşıkçı Batı'da işin aslının öyle olmadığını söylediği için rahatsızlık yarattı

RS FM'de pazartesi ve çarşamba günleri yayınlanan Yavuz Oğhan, Akif Beki ve İsmail Saymaz'la 'Söylemesi Bizden' programının gündemi, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na 2 Ekim'de giriş yaptıktan sonra bir daha kendisinden haber alınmayan ve akıbeti hakkında resmi bir açıklama yapılmayan muhalif Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'ydı.
"Prens Selman, kendini parlatmak için Batı'da lobi şirketleri tuttu, para saçtı. Cemal Kaşıkçı, Selman'ın kendini parlatma çabasına parazit yapıyordu, işin iç yüzünün Selman'ın anlattığı gibi olmadığını söylüyordu. Bu da rahatsızlık yaratıyordu. Kaşıkçı, sabah akşam Prens Selman hakkında konuşup onu kötüleseydi, susması için yapılan şey kadar zarar vermeyecekti."
'BİR TEZGAH MI HAZIRLANIYOR?'
Oğhan, "Konsolosluğa Suudi Arabistan'dan bir heyet geldi, onlar gelmeden önce temizlik görevlilerinin konsolosluğa girip temizlik yaptığına dair şaiyalar da çıktı. Araştırmadan sonra konsolos Türkiye'den ayrıldı, heyetin konsolosluğa gitmesi geciktirildi. Bütün bunları birleştirince bir tezgah mı hazırlanıyor diye düşünüyorum" diye konuştu.
'RESMİ ARGÜMAN DIŞINDA SORGULAMA YAPANLAR FETÖ'CÜ İLAN EDİLDİ'
Saymaz, "Rus Büyükelçi Karlov'un öldürülmesi olayında, resmi argüman dışında sorgulamanın tümü FETÖ'cülük ilan edildi bir dönem. Suikasti düzenleyen polisin El Kaide'ci olabileceğine ilişkin görüş belirtenler, FETÖ'cü ilan edildi" dedi.
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