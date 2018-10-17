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17:38 18 Ekim 2018
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    Söylemesi bizden

    Akif Beki: Veliaht Prens kendini parlatmak için milyarlarca dolar harcadı, Kaşıkçı Batı'da işin aslının öyle olmadığını söylediği için rahatsızlık yarattı

    Söylemesi bizden
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    Yavuz Oğhan, Akif Beki, İsmail Saymaz
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    Söylemesi Bizden programında konuşan Akif Beki, kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'yla ilgili, "Prens Selman kendini parlatmak için milyarlarca dolar harcadı. Kaşıkçı, Selman'ın kendini parlatma çabasına parazit yapıyordu. Kaşıkçı, sabah akşam Selman hakkında konuşup onu kötüleseydi, susması için yapılan şey kadar zarar vermeyecekti" dedi.

    RS FM'de pazartesi ve çarşamba günleri yayınlanan Yavuz Oğhan, Akif Beki ve İsmail Saymaz'la 'Söylemesi Bizden' programının gündemi, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na 2 Ekim'de giriş yaptıktan sonra bir daha kendisinden haber alınmayan ve akıbeti hakkında resmi bir açıklama yapılmayan muhalif Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'ydı.

    Cemal Kaşıkçı - Suudi Arabistan Başkonsolosluğu
    © AFP 2018 / Ozan Köse
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    Akif Beki, Suudi Arabistan'ın Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın Kaşıkçı'nın ölüm emrini vermesinin, kendini parlatmak için yaptırdığı lobi faaliyetlerinin, harcadığı paraların anlamını yitirmesine neden olacağını ifade ederek, şunları söyledi:

    "Prens Selman, kendini parlatmak için Batı'da lobi şirketleri tuttu, para saçtı. Cemal Kaşıkçı, Selman'ın kendini parlatma çabasına parazit yapıyordu, işin iç yüzünün Selman'ın anlattığı gibi olmadığını söylüyordu. Bu da rahatsızlık yaratıyordu. Kaşıkçı, sabah akşam Prens Selman hakkında konuşup onu kötüleseydi, susması için yapılan şey kadar zarar vermeyecekti."

    'BİR TEZGAH MI HAZIRLANIYOR?'

    Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu Kaşıkçı vakasıyla gündemde
    © REUTERS /
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    Yavuz Oğhan ise, Suudi Arabistan'ın İstanbul'daki başkonsolosluk binasında arama yapılmasının geciktirilmesinin ve Suudi Başkonsolos Muhammed Uteybi'nin ülkesine gidişine izin verilmesinin şüphe uyandırdığını ifade etti.

    Oğhan, "Konsolosluğa Suudi Arabistan'dan bir heyet geldi, onlar gelmeden önce temizlik görevlilerinin konsolosluğa girip temizlik yaptığına dair şaiyalar da çıktı. Araştırmadan sonra konsolos Türkiye'den ayrıldı, heyetin konsolosluğa gitmesi geciktirildi. Bütün bunları birleştirince bir tezgah mı hazırlanıyor diye düşünüyorum" diye konuştu.

    'RESMİ ARGÜMAN DIŞINDA SORGULAMA YAPANLAR FETÖ'CÜ İLAN EDİLDİ'

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    Medyanın Kaşıkçı vakasına ilişkin tutumuna ilişkin değerlendirme yapan İsmail Saymaz da, Rus Büyükelçi Andrey Karlov'a düzenlenen suikastin ardından resmi açıklamalar haricinde söz söyleyenlerin FETÖ'cülükle suçlanmasını hatırlattı.

    Saymaz, "Rus Büyükelçi Karlov'un öldürülmesi olayında, resmi argüman dışında sorgulamanın tümü FETÖ'cülük ilan edildi bir dönem. Suikasti düzenleyen polisin El Kaide'ci olabileceğine ilişkin görüş belirtenler, FETÖ'cü ilan edildi" dedi.

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    Etiketler:
    Andrey Karlov, Muhammed Uteybi, İsmail Saymaz, Yavuz Oğhan, Akif Beki, Cemal Kaşıkçı, Veliaht Prens Muhammed bin Selman, ABD, Türkiye, Suudi Arabistan
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