Akif Beki: Pakdemirli’nin rol modellerin peşinden gittiği anlaşılıyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin Amasya’nın Taşova ilçesinde yaptığı konuşma ile ilgili Akif Beki, “Bakanın rol modellerin peşinden gittiği anlaşılıyor” derken, İsmail Saymaz, “Pakdemirli, bakanlığının ilk gününden bu yana bir siyasetçinin yapmaması gereken açıklamaları ısrarla tekrarlayarak yapıyor” değerlendirmesinde bulundu.

RS FM'de pazartesi ve çarşamba günleri yayınlanan Yavuz Oğhan, Akif Beki ve İsmail Saymaz'la 'Söylemesi Bizden' programının gündemi Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Amasya'daki konuşmasında kullandığı "Bu adilere dersini sandıkta verecek misiniz?" sözleriydi. Pakdemirli, sözlerinin çarpıtıldığını öne sürerek hukuki süreç başlatacağını söyledi.

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Akif Beki, "Video ile birlikte izlediğinizde sadece sözün kendisi değil bu söze eşlik eden mimikler var. Tafra satarak söylüyor bunu. Bir taklit ve özenti var. Rol modellere öykünme, özenme var davranışlarında. Birinci sorun o. Rol modellerin peşinden gittiği anlaşılıyor bakanın. Bundan böyle bir ders çıkarması gerekir" ifadelerini kullandı.



SAYMAZ: DEVLETTE ‘1984'TEKİNE BENZER TARİH SİLMEK GİBİ BİR HUY BAŞLADI

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İsmail Saymaz, şu değerlendirmelerde bulundu: "Pakdemirli, bakanlığının ilk gününden bu yana bir siyasetçinin yapmaması gereken açıklamaları, göstermemesi gereken davranışları ısrarla tekrarlayarak gösteriyor. Bu kadar komik bir örnekten ötürü böyle bir genellemeye gitmek istemem ama bende şu his uyanıyor. 1984 romanı, o andan geriye doğru tarihi silmek, o andan geriye doğru kahramanları silmek, yenilerini yaratmak gibi bir huy başladı devlette. Her kurumda var bu ama burada çok sık karşımıza geliyor. Çünkü bakanın gezisi takip ediliyor, bakanın söylediği sözler ortadan kalkıyor, söylediği sözler buhar oluyor. Hasbelkader biri çekiyor, oradaki sözleri çok ayan beyanken bu kez ‘Biri bana PKK'lıyım dedi' diyor. Bizden buna inanmamızı istiyor. İnanmadık mı, ‘O zaman dava açarım' diyor, zaten kazanacak davayı. Korkunç bir mekanizma ve bu eninde sonunda demokrasi oluyor."