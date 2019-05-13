‘İktidar partisi yetersizliklerini İmamoğlu’nun sloganının üzerine atlayarak kapatıyor’

RS FM'de pazartesi ve çarşamba günleri yayınlanan Yavuz Oğhan, Akif Beki ve İsmail Saymaz'la 'Söylemesi Bizden' programında CHP’nin eleştirilen seçim sloganını AK Parti’nin de kullanmaya başlaması değerlendirildi.

‘EKREM İMAMOĞLU ‘ÇÜNKÜ ÇALDILAR’ DESE YERİDİR’

© AA / Arif Hüdaverdi Yaman Yıldırım 'Daha güzel olacak' dedi, İstanbullulara suda ve öğrenci akbilinde indirim vaat etti

“Cumhurbaşkanı’nın karşılık vermesinden sonra iktidar partisi, yetersizliklerini o cümlenin üzerine atlayarak kapatıyor” yorumunda bulunan İsmail Saymaz, şunları söyledi: “Ekrem İmamoğlu ‘Çünkü çaldılar’ dese yeri değil mi, slogan gidiyor, vaatler gidiyor. Zaten bu sloganı İmamoğlu’na 14 yaşında bir çocuk söylemiş. Sen şimdi ‘Her şey güzel olacak’ gibi basit bir Türkçe ile söylenmiş cümleyi sanki bir şifreymiş gibi FETÖ’cü diye itham ederken, ‘Daha da güzel olacak’ sloganını mı buldun yani? Böyle şeyleri iddia edenlerin bir kısmı Fethullah Gülen ile geçmişte öyle bir iç içe ilişki kurmuşlar ki gerçekten birçok şeyi oraya havale etmişler, yani her işini Fethullahçılar görmüş. O nedenle bu kadar basit bir cümlenin bile Fethullahçıların üreteceğini düşünecek kadar geçmişte böyle bir ilişkileri var.”

BEKİ: ESKİDEN TAKLİTTEN UZAK DURURDU SİYASETÇİLER, BİLHASSA AK PARTİ

Akif Beki, konuyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

“Eskiden taklit aslını güçlendirir diye taklitten uzak dururdu siyasetçiler, bilhassa AK Parti. Şimdiyse İmamoğlu’nun ağzından çıkan her şeyin üzerinde atlıyorlar. Alıp kendilerine mal edip kullanıma sokuyorlar. Bu olayın tesadüfe bağlanamamasının nedeni sonradan bu sloganın sahiplenilmesi.”