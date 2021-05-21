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    Yeni şeyler rehberi

    'El yapımı ürünler e-ticaret trendi oldu'

    Yeni Şeyler Rehberi
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    Pandemi dönemi sonrasında e-ticarette patlama yaşanmaya başlandı. ‘Nesatilir.com’ sisteminin kurucu ortağı Can Yazıcı, Yeni Şeyler Rehberi programında e-ticarette en önemli trendin el yapımı ürünler olduğunu ve kadınların yoğunlukla bu alanda gelir elde ettiğini dile getirdi.

    Kovid süreci tüm dünya ve Türkiye’de yaşam tarzı ve tüketici alışkanlıklarını değiştirdi.

    Karantina ve kısıtlamalarla birlikte evde vakit geçirme sürelerinin artması sektöre yönelimi ileri seviyelere taşırken, pazar yerlerinde el yapımı ürünler yükselişe geçti.

    Dünyanın en çok tercih edilen küresel pazar yerlerinden farklılaşarak el yapımı ürünlerin satışına odaklanan Etsy’nin işlem hacminde de önemli bir büyüme kaydedildi.

    2020 yılının ilk 6 ayında gerçekleşen büyümenin yıllık bazda yüzde 71 seviyesinde olduğu belirtiliyor.

    Yeni Şeyler Rehberi programına katılan 'nesatilir.com' sisteminin kurucu ortağı Can Yazıcı el yapımı ürünlerin satışlarındaki artış ve bunun nedenlerini değerlendirdi:

    “Biz nesatilir.com olarak pazar yeri satıcılarının entegrasyon, optimizasyon, ürün bulma ve yükleme noktasında destek aldığı analitik bir araç sunuyoruz. El yapımı ürünlerin satışı için kurgulanan Etsy, özellikle Amerika Birleşik Devletleri’nde el işi satın almak isteyen tüketicilerin akıllarına gelen ilk adresi oldu. 2020 yılının ilk 6 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 71 seviyesinde büyüme kaydetti.

    Etsy’de yer alan satıcıların önemli bir bölümünün el yapımı ürünler satan küçük girişimciler. Birçok pazaryerine göre daha dinamik bir envanteri olan platform, ortaya çıkan yeni pop kültür öğelerine ya da sosyal ihtiyaçlara kolaylıkla adapte olabiliyor ve bu durum platformu tüketicilerin de tercihi haline getiriyor. Ana satış coğrafyalarını ABD, Birleşik Krallık, Almanya, Kanada, Avustralya, Fransa ve Hindistan olarak tanımlayan yüzde 81 oranında kadın satıcının aktif satış yaptığı Etsy’de mücevherattan çanta ve cüzdana, ev dekor ürünlerinden düğün ve parti malzemelerine, el yapımı ürünler başta olmak üzere muhtelif ürün gruplarının satışı gerçekleştiriliyor. 2020 yılında ortaya çıkan talep karşısında platform üzerinden 53 milyonun üzerinde maske satışının yapıldığı belirlendi.

    Etsy satıcıları arasında yapılan 2021 anketi sonuçlarında yüzde 55 oranındaki satıcının çoklu kanallar üzerinden satış yaptığı ve Etsy'nin genel itibariyle birincil satış kaynağı olduğu ortaya çıktı. Ankete katılanların yüzde 69'u Etsy mağazasını bir iş olarak görüyor, yüzde 97'si mağazalarını evlerinden işletiyor, yüzde 82'si gelecekte satış hacimlerini büyütmeyi hedefliyor, yüzde 65'i Etsy mağazasını gelir artırmanın bir yolu olarak başlattığını ifade ediyor. Tüm bu verilerin de gösterdiği gibi eBay ve Amazon gibi küresel pazar yerleri arasında alternatif ürün gruplarına odaklanarak özel bir yer edinen Etsy, dünyada en çok tercih edilen pazar yerleri arasındaki yerini giderek sağlamlaştırıyor.” 

    Etiketler:
    trend, E-ticaret, Koronavirüs, pandemi
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