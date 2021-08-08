https://tr.sputniknews.com/20210808/putin-bm-guvenlik-konseyinin-deniz-guvenligi-konulu-konferansina-katilacak-1045194278.html

Putin, BM Güvenlik Konseyi'nin deniz güvenliği konulu konferansına katılacak

Putin, BM Güvenlik Konseyi'nin deniz güvenliği konulu konferansına katılacak

Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya lideri Putin’in Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kapsamında yarın gerçekleşecek olan, deniz güvenliğinin... 08.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-08T15:55+0300

2021-08-08T15:55+0300

2021-08-10T18:28+0300

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Kremlin basın dairesinin yayınladığı açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yarın BM Güvenlik Konseyi kapsamında gerçekleşecek olan, deniz güvenliğinin güçlendirilmesinin ele alınacağı konferansa video bağlantısı yardımıyla katılacak.Açıklamada, “Vladimir Vladimiroviç Putin, pazartesi günü BM Güvenlik Konseyi çerçevesinde ‘Deniz güvenliğinin güçlendirilmesi: Uluslararası İşbirliği Gerekliliği’ konusunda düzenlenecek olan konferansa video bağlantısı yardımıyla katılacak” ifadelerine yer verildi.Etkinliğin ağustosta BM Güvenlik Konseyi'ne başkanlık eden Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin girişimiyle düzenleneceğine dikkat çekildi.Putin’in yarın ayrıca Tokyo’da son hazırlıkları yapılan Paralimpik Oyunları’na katılacak olan Rus paralimpik takımının Rusya’nın farklı bölgelerindeki üyeleri ile de video konferans yoluyla ayrıca görüşeceği ifade edildi.

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