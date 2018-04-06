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    • ABD yapımı RQ-4A Global Hawk tipi stratejik insansız hava aracı
      Son güncelleme: 03:11 06.04.2018
      03:11 06.04.2018

      ABD’den Almanya’ya 2.5 milyar dolarlık İHA satışı

      ABD’nin, Almanya’ya 2.5 milyar dolar tutarında aralarında MQ-4C Triton tipi insansız hava araçlarının da bulunduğu silah satışına onay verildiği bildirildi.

    • ABD askeri
      Son güncelleme: 21:39 05.04.2018
      21:39 05.04.2018

      Rusya: ABD, Asya-Pasifik’te 400 bin askerlik birlik oluşturdu

      Rusya Ana İstihbarat Dairesi Başkan Yardımcısı İgor Kostyukov, ABD’nin Asya-Pasifik bölgesine 200 askeri tesis konuşlandırdığını, buralarda 400 bin asker olduğunu söyledi.

    • Rus ordusunun en güçlü silahları
      Son güncelleme: 19:58 05.04.2018
      19:58 05.04.2018

      Türkiye, S-400'den başka hangi Rus silahlarıyla ilgilenebilir?

      Erdoğan, Ankara’da Putin’le yaptığı görüşmenin ardından S-400 füze savunma sistemlerinin yanı sıra Rusya ile savunma alanında başka anlaşmalara da varabileceklerini söyledi. Sputnik’e konuşan Rusya Bilimler Akademisi’nden Uluslararası Ekonomi ve İlişkiler Enstitüsü’nden Viktor Nadein-Rayevski, konuyla ilgili değerlendirmede bulundu.

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    • UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finallerinde Real Madrid'in Juventus'u deplasmanda 3-0 yendiği maça 2 gol 1 asistle damgasını vuran Cristiano Ronaldo'nun ikinci golde rövaşata atarken en az 2.27 metre zıpladığı belirlendi.
      Son güncelleme: 13:43 04.04.2018
      13:43 04.04.2018

      Tüm dünya 2.27'lik röveşatayı konuşuyor

      UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Real Madrid'in Juventus'u deplasmanda 3-0 yendiği maç, Cristiano Ronaldo'nun attığı rövaşata golüyle tarihe geçti. Spor dünyasının en ünlü isimleri, Real Madrid'in Portekizli yıldızına şapka çıkardı.

    • Rıdvan Dilmen
      Son güncelleme: 09:28 04.04.2018
      09:28 04.04.2018

      Dilmen'den Ibrahimovic yorumu: Kendisi ateist, attığı gollerden sonra düşünmesi lazım

      Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, ABD'nin Los Angeles Galaxy takımına transfer olan yıldız golcü Zlatan Ibrahimovic'in müthiş bir oyuncu olduğunu belirterek, "Ama bildiğim kadarıyla Ibrahimovic ateist. Attığı bu gollerden sonra düşünmesi lazım biraz" dedi.

    • Iker Casillas
      Son güncelleme: 01:19 03.04.2018
      01:19 03.04.2018

      Casillas, kariyerinin 1000. resmi maçına çıktı

      Porto'nun İspanyol kalecisi Casillas, takımının Belenenses'e 2-0 yenildiği karşılaşmada kariyerinin 1000. maçını oynadı.

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