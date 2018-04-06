ABD’nin, Almanya’ya 2.5 milyar dolar tutarında aralarında MQ-4C Triton tipi insansız hava araçlarının da bulunduğu silah satışına onay verildiği bildirildi.
İngiltere'nin, Ortadoğu'daki ilk daimi askeri deniz üssünü Bahreyn'de açtığı bildirildi.
Rus yazar Dmitriy Lekuh, Akkuyu nükleer santrali ile Türkiye’nin Avrasya’daki tek enerji platformuna dahil olduğunu, projenin Türkiye ve Avrasya ekonomisini ayrılmaz ve tek bir bütün haline getireceğini belirtti.
Almanya’da yapılan bir ankette, Almanların Fransa, ABD, Rusya ve Türkiye'yi ne kadar güvenilir buldukları sorusu yöneltildi. Ankete göre Almanların sadece yüzde 5'i Türkiye'yi güvenilir bir ortak olarak görüyor.
Rus akademisyen Aleksey Fenenko, ABD’nin Suriye’deki varlığının yasadışı olmasına rağmen Washington’ın bu ülkeden ayrılmayacağını belirtti.
Avrupa Komisyonu, Ankara’nın Avrupa Birliği’nin (AB) Türkiye’deki sığınmacılar için gönderdiği yardım parasını askeri teçhizat amacıyla harcadığı yönünde bilgiye sahip olmadıklarını açıkladı.
Rus yazar Dmitriy Lekuh, Akkuyu nükleer santrali ile Türkiye’nin Avrasya’daki tek enerji platformuna dahil olduğunu, projenin Türkiye ve Avrasya ekonomisini ayrılmaz ve tek bir bütün haline getireceğini belirtti.
Rus enerji şirketi Gazprom, Finlandiya'nın, Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattının kendi karasularından geçecek bölümündeki inşaat çalışmalarına izni verdiğini bildirdi.
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek hakkındaki istifa iddialarına ilişkin Twitter'dan açıklama yaptı. İstifa veya görevi bırakma sözcüklerini kullanmayan Şimşek, "Son nefesimize kadar Türkiyemiz için taş taş üstüne koyanlardan, millete hizmet yolunda yarışanlardan olmak için çaba harcamaya devam" dedi.
ABD’nin, Almanya’ya 2.5 milyar dolar tutarında aralarında MQ-4C Triton tipi insansız hava araçlarının da bulunduğu silah satışına onay verildiği bildirildi.
Rusya Ana İstihbarat Dairesi Başkan Yardımcısı İgor Kostyukov, ABD’nin Asya-Pasifik bölgesine 200 askeri tesis konuşlandırdığını, buralarda 400 bin asker olduğunu söyledi.
Erdoğan, Ankara’da Putin’le yaptığı görüşmenin ardından S-400 füze savunma sistemlerinin yanı sıra Rusya ile savunma alanında başka anlaşmalara da varabileceklerini söyledi. Sputnik’e konuşan Rusya Bilimler Akademisi’nden Uluslararası Ekonomi ve İlişkiler Enstitüsü’nden Viktor Nadein-Rayevski, konuyla ilgili değerlendirmede bulundu.
20. yüzyılın önemli fotoğrafçılarından biri olarak bilinen, çok sayıda prestijli uluslararası ödüle layık görülen Rus fotoğrafçı Yuriy Abramoçkin, 4 Nisan’ı 5 Nisan’a bağlayan gece hayata göz yumdu.
Suudi Arabistan merkezli TV kanallarından Türk dizilerinin kaldırılmasının ardından, Sünni İslam'ın en önemli yüksek öğretim merkezi kabul edilen Mısır'daki El Ezher Üniversitesi'nden ''Türk dizileri toplum için gerçek bir tehdit'' çıkışı geldi.
Bollywood yıldızı Salman Khan, nesli tükenmekte olan antilopları avlamaktan suçlu bulundu.
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Real Madrid'in Juventus'u deplasmanda 3-0 yendiği maç, Cristiano Ronaldo'nun attığı rövaşata golüyle tarihe geçti. Spor dünyasının en ünlü isimleri, Real Madrid'in Portekizli yıldızına şapka çıkardı.
Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, ABD'nin Los Angeles Galaxy takımına transfer olan yıldız golcü Zlatan Ibrahimovic'in müthiş bir oyuncu olduğunu belirterek, "Ama bildiğim kadarıyla Ibrahimovic ateist. Attığı bu gollerden sonra düşünmesi lazım biraz" dedi.
Porto'nun İspanyol kalecisi Casillas, takımının Belenenses'e 2-0 yenildiği karşılaşmada kariyerinin 1000. maçını oynadı.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Dana White, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD kuvvetlerini Suriye'den çekeceğine yönelik iddiaları "dedikodu" olarak niteledi.
ABD’nin, Almanya’ya 2.5 milyar dolar tutarında aralarında MQ-4C Triton tipi insansız hava araçlarının da bulunduğu silah satışına onay verildiği bildirildi.
İngiltere'nin, Ortadoğu'daki ilk daimi askeri deniz üssünü Bahreyn'de açtığı bildirildi.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Başkan Yardımcısı Sergey Smirnov, Şanghay İşbirliği Örgütü’nün (ŞİÖ) Bölgesel Terörle Mücadele Kuruluşu’nun Hizb-ut Tahrir el-İslami örgütüyle ile mücadelenin algoritmasını oluşturacağını belirtti.
Rus enerji şirketi Gazprom, Finlandiya'nın, Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattının kendi karasularından geçecek bölümündeki inşaat çalışmalarına izni verdiğini bildirdi.
Suudi Arabistan merkezli TV kanallarından Türk dizilerinin kaldırılmasının ardından, Sünni İslam'ın en önemli yüksek öğretim merkezi kabul edilen Mısır'daki El Ezher Üniversitesi'nden ''Türk dizileri toplum için gerçek bir tehdit'' çıkışı geldi.
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