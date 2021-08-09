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Türkiye
Manavgat yangın - Sputnik Türkiye
TÜRKİYE'NİN YANGINLARLA MÜCADELESİ
Türkiye 28 Temmuz'da başlayan ve 53 ile yayılan orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Son resmi verilere göre, 270 orman yangınının 267'si kontrol altına alındı.
https://tr.sputniknews.com/20210809/ak-parti-sozcusu-celik-43-ilde-206-orman-yangini-meydana-geldi-1045202085.html
AK Parti Sözcüsü Çelik: 260 yangından 4'ü devam ediyor
AK Parti Sözcüsü Çelik: 260 yangından 4'ü devam ediyor
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "260 yangından 256'sı kontrol altında, 4'ü devam ediyor" dedi. 09.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-09T17:25+0300
2021-08-10T19:58+0300
türkiye
haberler
ömer çelik
yangın
türkiye'nin yanginlarla mücadelesi
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Çelik, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.&nbsp;260 yangından 4'ünün devam ettiğini belirten Çelik, "10 bin 545 yangın işçisi var. Toplam 21 bin 90 personel ile her sene hazırlık söz konusu.&nbsp;Son 19 yılda teknik ekipman sayısı artırıldı" ifadelerini kullandı.&nbsp;Çelik'in açıklamaları şu şekilde:&nbsp;- 43 ilde 260 orman yangını meydana geldi. 260 yangından 256'sı kontrol altında, 4'ü devam ediyor.&nbsp;-&nbsp;Antalya Valiliği emrine AFAD, İçişleri, bakanlıklar tarafından 52.5 milyon liralık nakdi kaynak aktarıldı. Muğla Valiliği emrine 17.5 milyon liralık nakdi yardım gönderildi.&nbsp;-&nbsp;Orman teşkilatımızın kahramanlığına teşekkürlerimizi bir kere daha sunuyoruz. Her sene yangınlarla ilgili senaryolarla hazırlık yapılıyor. 10 bin 545 yangın işçisi var. Toplam 21 bin 90 personel ile her sene hazırlık söz konusu. 1178 arazöz, 2277 müdahale aracı, 501 iş makinesi olmak üzere 4311 araç bulunuyor. Dünyada ilk olarak İHA'ların kullanılmasıyla büyük bir kapasiteye sahipler. Neredeyse sıfır olan gölet sayısı 4150'ye çıkarıldı. Yangınlara müdahale açısından geçmişte 40 dakika olan müdahale süresi 12 dakikaya inmiş durumda.&nbsp;Son 19 yılda teknik ekipman sayısı artırıldı.&nbsp;- Son tabloda çok fazla yangının çıkmasının zorlayıcı bir tablo olduğunu görüyoruz. Son 2 yılda 5 büyük yangın çıkmışken, son 12 günde yangınların 16'sı büyük yangındır.&nbsp;'Her vatandaş için 3 fidan dikilecek'- Yeşillendirme çalışmaları gündem oluyor. Yeşil vatanımızı daha da büyütüyoruz. Her bir vatandaşımız için 3 fidan dikerek&nbsp; 252 milyon fidanla başlangıç için güçlü bir şekilde devam ettireceğiz.&nbsp;- Yangınla mücadele kadar fitne ateşi ile mücadele de burada devreye aldığımız bir konu oldu. Maalesef zor zamanlarda provokasyona karşı çok daha güçlü bir duruş sergilememiz gerektiği MYK'mızda bir kere daha değerlendirilmiş oldu.&nbsp;Gönüllü giden vatandaşlarımızın tamamına şükranlarımızı sunarız. Devlet milletin devletidir. Yangın devam ediyor, çıkmışlar siyasi tartışma yapıyorlar. Yangını söndürürüz, söndükten sonra isterseniz basın toplantısı yaparsınız.&nbsp;- Zor günlerde yanımızda olan ülkelere teşekkür ederiz.&nbsp;-&nbsp;Yangın şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Yangınlarla ilgili çeşitli raporlar yayınlanıyor. Son yayınlanmış raporlar da gündeme getirildi. Raporların neticelerini, Akdeniz'deki ülkeler için ne ifade ettiğini de değerlendirdik. Gelecekte orman yangınlarına karşı çok daha güçlü olma yönünde değerlendirmelerimizi ele aldık.&nbsp;-&nbsp;Rize, Artvin, Van'daki sel felaketleri ile ilgili de değerlendirme yaptık. Yangının ortasında vatandaşlarımızın nezaketini, asaletini daha net bir biçimde gördük.&nbsp;'Yunanistan'ın dışlayıcı tutumunu kınıyoruz'- Yunanistan'da Türk azınlığa ait 12 ilkokul kapatılmış durumda. Bunun Lozan Anlaşması'na aykırı olduğu açıktır. Yunanistan'ın dışlayıcı tutumunu güçlü bir şekilde reddettiğimizi bir kere daha duyurmak isterim.&nbsp;Soru-Cevap- (Yangınlar için alınan önlemler) Yazın yangın bekleniyor. Orman Teşkilatı'nın da önceden yaptığı hazırlıklar var. Yeniden yangın riskine karşı herkes teyakkuz halinde. Her afet bir tecrübedir, daha güçlü nasıl olunabilir diye çalışmalar yapılıyor. Yangınlarla ilgili İHA'larla ve karadan takip sürüyor.&nbsp;- (Afganistan'daki son durum) Türkiye ölümden kaçan insanlara kucak açar. Bunun istismar edilmesine kesinlikle müsaade etmeyiz. Türkiye, hiç kimsenin göçmen kampı değildir. Türkiye, bundan daha fazla göç yükü kaldırabilecek durumda değil. Türkiye'nin sınır hakimiyeti yüksektir.&nbsp;-&nbsp;Kendisinin göçmen olduğunu söyleyip de milletimize karşı aşırı ifadeler kullanan bazı tipler sosyal medyada gözüküyor, bunlara karşı da gereği hukuk içerisinde yapılır.
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türkiye, haberler, ömer çelik, yangın

AK Parti Sözcüsü Çelik: 260 yangından 4'ü devam ediyor

17:25 09.08.2021 (güncellendi: 19:58 10.08.2021)
© AA / Evrim AydınAK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2021
© AA / Evrim Aydın
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "260 yangından 256'sı kontrol altında, 4'ü devam ediyor" dedi.
Çelik, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. 
260 yangından 4'ünün devam ettiğini belirten Çelik, "10 bin 545 yangın işçisi var. Toplam 21 bin 90 personel ile her sene hazırlık söz konusu. Son 19 yılda teknik ekipman sayısı artırıldı" ifadelerini kullandı. 
Çelik'in açıklamaları şu şekilde: 
- 43 ilde 260 orman yangını meydana geldi. 260 yangından 256'sı kontrol altında, 4'ü devam ediyor. 
- Antalya Valiliği emrine AFAD, İçişleri, bakanlıklar tarafından 52.5 milyon liralık nakdi kaynak aktarıldı. Muğla Valiliği emrine 17.5 milyon liralık nakdi yardım gönderildi. 
- Orman teşkilatımızın kahramanlığına teşekkürlerimizi bir kere daha sunuyoruz. Her sene yangınlarla ilgili senaryolarla hazırlık yapılıyor. 10 bin 545 yangın işçisi var. Toplam 21 bin 90 personel ile her sene hazırlık söz konusu. 1178 arazöz, 2277 müdahale aracı, 501 iş makinesi olmak üzere 4311 araç bulunuyor. Dünyada ilk olarak İHA'ların kullanılmasıyla büyük bir kapasiteye sahipler. Neredeyse sıfır olan gölet sayısı 4150'ye çıkarıldı. Yangınlara müdahale açısından geçmişte 40 dakika olan müdahale süresi 12 dakikaya inmiş durumda. Son 19 yılda teknik ekipman sayısı artırıldı. 
- Son tabloda çok fazla yangının çıkmasının zorlayıcı bir tablo olduğunu görüyoruz. Son 2 yılda 5 büyük yangın çıkmışken, son 12 günde yangınların 16'sı büyük yangındır. 

'Her vatandaş için 3 fidan dikilecek'

- Yeşillendirme çalışmaları gündem oluyor. Yeşil vatanımızı daha da büyütüyoruz. Her bir vatandaşımız için 3 fidan dikerek  252 milyon fidanla başlangıç için güçlü bir şekilde devam ettireceğiz. 
- Yangınla mücadele kadar fitne ateşi ile mücadele de burada devreye aldığımız bir konu oldu. Maalesef zor zamanlarda provokasyona karşı çok daha güçlü bir duruş sergilememiz gerektiği MYK'mızda bir kere daha değerlendirilmiş oldu. Gönüllü giden vatandaşlarımızın tamamına şükranlarımızı sunarız. Devlet milletin devletidir. Yangın devam ediyor, çıkmışlar siyasi tartışma yapıyorlar. Yangını söndürürüz, söndükten sonra isterseniz basın toplantısı yaparsınız. 
- Zor günlerde yanımızda olan ülkelere teşekkür ederiz. 
- Yangın şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Yangınlarla ilgili çeşitli raporlar yayınlanıyor. Son yayınlanmış raporlar da gündeme getirildi. Raporların neticelerini, Akdeniz'deki ülkeler için ne ifade ettiğini de değerlendirdik. Gelecekte orman yangınlarına karşı çok daha güçlü olma yönünde değerlendirmelerimizi ele aldık. 
- Rize, Artvin, Van'daki sel felaketleri ile ilgili de değerlendirme yaptık. Yangının ortasında vatandaşlarımızın nezaketini, asaletini daha net bir biçimde gördük. 

'Yunanistan'ın dışlayıcı tutumunu kınıyoruz'

- Yunanistan'da Türk azınlığa ait 12 ilkokul kapatılmış durumda. Bunun Lozan Anlaşması'na aykırı olduğu açıktır. Yunanistan'ın dışlayıcı tutumunu güçlü bir şekilde reddettiğimizi bir kere daha duyurmak isterim. 
Soru-Cevap
- (Yangınlar için alınan önlemler) Yazın yangın bekleniyor. Orman Teşkilatı'nın da önceden yaptığı hazırlıklar var. Yeniden yangın riskine karşı herkes teyakkuz halinde. Her afet bir tecrübedir, daha güçlü nasıl olunabilir diye çalışmalar yapılıyor. Yangınlarla ilgili İHA'larla ve karadan takip sürüyor. 
- (Afganistan'daki son durum) Türkiye ölümden kaçan insanlara kucak açar. Bunun istismar edilmesine kesinlikle müsaade etmeyiz. Türkiye, hiç kimsenin göçmen kampı değildir. Türkiye, bundan daha fazla göç yükü kaldırabilecek durumda değil. Türkiye'nin sınır hakimiyeti yüksektir. 
- Kendisinin göçmen olduğunu söyleyip de milletimize karşı aşırı ifadeler kullanan bazı tipler sosyal medyada gözüküyor, bunlara karşı da gereği hukuk içerisinde yapılır.
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