Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20210809/alex-teixeira-besiktas-icin-istanbula-geldi-1045204014.html
Alex Teixeira, Beşiktaş için İstanbul'a geldi
Alex Teixeira, Beşiktaş için İstanbul'a geldi
Beşiktaş Kulübünün transfer görüşmelerinde bulunduğu Brezilyalı futbolcu Alex Teixeira, İstanbul'a geldi. 09.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-09T21:59+0300
2021-08-09T21:59+0300
2021-08-09T21:59+0300
spor
yaşam
haberler
alex teixeira
beşiktaş
transfer
görüşme
istanbul
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/09/1045203984_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_d04fe4f4107b825feeb5162aa989b355.jpg
Uçağı, İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapan Teixeira'yı kulüp yetkilileri karşıladı.Brezilyalı futbolcuya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında karantina uygulanacak.31 yaşındaki oyuncu son olarak Çin ekibi Jiangsu'da forma giymişti.
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/09/1045203984_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_66a53657a272089791a4fcd0a1828a89.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
spor, haberler, alex teixeira, beşiktaş, transfer, görüşme, istanbul
Alex Teixeira, Beşiktaş için İstanbul'a geldi
Beşiktaş Kulübünün transfer görüşmelerinde bulunduğu Brezilyalı futbolcu Alex Teixeira, İstanbul'a geldi.
Uçağı, İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapan
Teixeira'yı kulüp yetkilileri karşıladı. Brezilyalı futbolcuya
, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında karantina uygulanacak.
31 yaşındaki oyuncu son olarak Çin ekibi Jiangsu'da forma giymişti.