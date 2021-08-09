Barcelona'ya gözyaşlarıyla veda eden Lionel Messi'ye eski takım arkadaşlarından veda mesajları gelmeye devam ediyor.Galatasaray'ın kaptanı Arda Turan da bir dönem Barcelona'da beraber forma giydiği Arjantinli yıldız için uzun bir mesaj yayımladı.Sosyal medya hesabından Messi'ye veda paylaşımı yapan Arda Turan şu ifadeleri kullandı:

Bir dönem Barcelona'da takım arkadaşı olduğu Lionel Messi için veda mesajı yayımlayan Galatasaray'ın kaptanı Arda Turan "Seninle tanışmak ve büyük bir kulüpte... 09.08.2021, Sputnik Türkiye

Arda Turan'dan duygusal Messi paylaşımı

© AFP 2021 / JOSEP LAGO Lionel Messi -Arda Turan © AFP 2021 / JOSEP LAGO

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Bir dönem Barcelona'da takım arkadaşı olduğu Lionel Messi için veda mesajı yayımlayan Galatasaray'ın kaptanı Arda Turan "Seninle tanışmak ve büyük bir kulüpte aynı soyunma odası ile aynı sahayı paylaşmak, benim için büyük onurdu. Sadece sahada değil tarihin de en iyisiydin ve öyle kalacaksın" dedi.