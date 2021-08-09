https://tr.sputniknews.com/20210809/biontech-asi-gelir-tahminini-yukseltti-1045200591.html

BioNTech, aşı gelir tahminini yükseltti

BioNTech, aşı gelir tahminini yükseltti

BioNTech, koronavirüs aşısı gelir tahminini 15.9 milyar euroya yükseltti. Firma, daha önce 2021 yılı için Kovid-19 aşısı gelir tahminini 12.4 milyar euro... 09.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-09T15:14+0300

2021-08-09T15:14+0300

2021-08-09T15:22+0300

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BioNTech SE bu yıl için Kovid-19 aşısı gelir tahminini 15.9 milyar euroya (18,7 milyar dolar) yükseltirken mRNA teknolojisini kanser hastalıkları için test etme planlarında ilerleyeceğini duyurdu.Bloomberg HT'nin aktardığına göre BioNTech, Kovid-19 aşısındaki ortağı Pfizer Inc. ile birlikte bu yıl için yaklaşık 2.2 milyar doz ve 2022 için 1 milyar doz aşı teslimat için sözleşme imzaladığını açıkladı. BioNTech daha önce 2021 yılı için Kovid-19 aşısı gelir tahminini 12.4 milyar euro olarak açıklamıştı.Kovid-19 aşısı satış rekoruna ilerliyorKoronavirüs aşısı, tüm zamanların en çok satan ilaçları arasına girme yolunda ilerliyor. Pfizer de geçen ay bu yıl 33.5 milyar dolarlık satış rakamına ulaşabileceğini açıklamıştı.BioNTech CEO’su Uğur Şahin, “Kovid-19 aşısı tedariğimizi 100’den fazla ülke ve bölgeye genişlettik. Diğer taraftan kanser tedavisinde klinik deneylere başlamamız sonrası önümüzdeki yıllarda daha fazla ürün tanıtma şansımız olacak” açıklamasını yaptı.

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haberler, pfizer, biontech , aşı, gelir, tahmin, kovid-19, ilaç, koronavirüs