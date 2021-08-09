https://tr.sputniknews.com/20210809/cinsel-tacizle-suclanan-new-york-valisi-cuomonun-sag-kolu-istifa-etti-1045202827.html

Cinsel tacizle suçlanan New York Valisi Cuomo’nun 'sağ kolu' istifa etti

Cinsel tacizle suçlanan New York Valisi Cuomo’nun 'sağ kolu' istifa etti

Cinsel tacizle suçlanan New York Valisi Andrew Cuomo’nun baş yardımcısı Melissa DeRosa, görevinden istifa ettiğini açıkladı. 09.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-09T18:48+0300

2021-08-09T18:48+0300

2021-08-10T20:19+0300

dünya

haberler

politika

new york

andrew cuomo

cinsel taciz

istifa

yardımcı

melissa derosa

abd

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/0c/1044018473_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a9032155eed5a7fda7cd7a82517b7625.jpg

Vali Cuomo'nun baş yardımcısı DeRosa, istifa açıklamasında, son iki yılın kendisi için 'duygusal ve zihinsel olarak zorlayıcı' olduğunu söyledi.​New York halkına 10 yıldır hizmet etmekten onur duyduğunu vurgulayan DeRosa, "Eyaletimiz için, böylesine yetenekli ve görevine bağlı insanlarla birlikte çalışma fırsatını bulduğum için müteşekkirim" dedi.Andrew Cuomo ile uzun zamandır çalışan Melissa DeRosa, bu yılın başlarında valiliğin bakımevlerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını konusunda halkı yanıltmasında rol aldığı iddiasıyla eleştirilmişti. DeRosa, New York Başsavcısı Letitia James'in 3 Ağustos’ta yayınlanan raporunda, Vali’yi cinsel tacizle suçlayan bir kadına karşılık verilmesine yardımcı olmakla suçlanmıştı.İstifa, James'in 4 aylık bir soruşturma neticesinde Vali'nin birden fazla kadını taciz ettiği sonucuna ulaştıklarını duyurmasının ardından siyasi hayatı tehlikeye giren Cuomo’ya önemli bir darbe olarak yorumlanıyor.Üç dönemdir görev yapan Demokrat Vali Cuomo'nun, cinsel taciz ve bakımevlerinde Kovid-19 salgını konusunda halkı yanıltmak gibi iddialarla New York Eyalet Meclisi’nde azledilmesinin gündemde olduğu bir dönemde DeRosa’nın istifası, strateji ekibinin en eski ve önemli üyelerinden birini daha kaybetmesi anlamına geliyor.

https://tr.sputniknews.com/20210807/eski-asistani-new-york-valisi-cuomo-hakkinda-cinsel-taciz-iddiasiyla-suc-duyurusunda-bulundu-1045183704.html

new york

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

haberler, new york, andrew cuomo, cinsel taciz, istifa, yardımcı, melissa derosa, abd