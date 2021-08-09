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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan olimpiyat mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan olimpiyat mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından , 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda madalya alan sporcuları kutladı. 09.08.2021, Sputnik Türkiye
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recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda şampiyonluk kazanan sporcuları tebrik etti.Twitter hesabından bir paylaşım yapan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:​ 
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türkiye, haberler, recep tayyip erdoğan, tokyo, olimpiyatlar, mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan olimpiyat mesajı

12:10 09.08.2021
© AA / Arif Hüdaverdi Yaman Recep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2021
© AA / Arif Hüdaverdi Yaman
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından , 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda madalya alan sporcuları kutladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda şampiyonluk kazanan sporcuları tebrik etti.
Twitter hesabından bir paylaşım yapan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
"Tokyo 2020’den rekor sayıda madalyayla dönen Olimpiyat Millî Takımımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Madalya kazansın kazanmasın, her bir evladımız Türkiye’yi hakkıyla temsil etmiş, bizlere büyük gurur yaşatmıştır. Teşekkürler."
 
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