Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan olimpiyat mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından , 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda madalya alan sporcuları kutladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda şampiyonluk kazanan sporcuları tebrik etti.
Twitter hesabından bir paylaşım yapan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
"Tokyo 2020’den rekor sayıda madalyayla dönen Olimpiyat Millî Takımımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Madalya kazansın kazanmasın, her bir evladımız Türkiye’yi hakkıyla temsil etmiş, bizlere büyük gurur yaşatmıştır. Teşekkürler."
#Tokyo2020’den rekor sayıda madalyayla dönen Olimpiyat Millî Takımımızı canı gönülden tebrik ediyorum.