https://tr.sputniknews.com/20210809/eksi-sozlukteki-baslik-hakkinda-sorusturma-baslatildi-1045204651.html

Ekşi Sözlük'teki başlık hakkında soruşturma başlatıldı

Ekşi Sözlük'teki başlık hakkında soruşturma başlatıldı

Ekşi Sözlük’te yer alan 'halkın ayaklanması için daha ne olması gerekiyor' başlıklı içerik hakkında soruşturma başlatıldı. 09.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-09T23:31+0300

2021-08-09T23:31+0300

2021-08-10T12:23+0300

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cumhuriyet başsavcılığı

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Sosyal paylaşım sitesi Ekşi Sözlük'teki içerik hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen soruşturma başlatıldı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, “Başlık ve başlık altında yer alan paylaşımlarda suç ve suç unsuru içeren ifadeler bulunduğu kanaatine varılmış olup şüpheli şahıs/şahıslar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca re'sen soruşturma başlatılmıştır” ifadeleri yer aldı.İhlas Haber Ajansı'nda yer alan bilgiye göre Ekşi Sözlük hakkındaki soruşturma, 'Halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik' ve 'Suç işlemek için alenen tahrikte bulunmak' suçundan başlatıldı.

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türkiye, haberler, ekşi sözlük, soruşturma, başlık, cumhuriyet başsavcılığı