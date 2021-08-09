Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20210809/fatih-altayli-gozlerime-inanamadim-burasi-bizim-istanbulumuz-mu-dedim-1045198756.html
Fatih Altaylı: Gözlerime inanamadım, 'Burası bizim İstanbulumuz mu?' dedim
Fatih Altaylı: Gözlerime inanamadım, 'Burası bizim İstanbulumuz mu?' dedim
Habertürk yazarı Fatih Altaylı, bir arkadaşını ziyaret etmek amacıyla Kızıltoprak'tan Kartal'a kadar uzanan sahil yolunu kullandığını söyledi. "Gözlerime... 09.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-09T13:01+0300
2021-08-09T13:09+0300
türkiye
dünya
haberler
fatih altaylı
istanbul
göçmen
afganistan
suriye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103376/01/1033760134_4:0:1000:560_1920x0_80_0_0_f3ace81af4d6e037880de823774acdb7.jpg
Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, 'En son Latin istilasında görmüştü' başlığıyla yayımlanan yazısında kontrolsüz göçmen akınının toplum üzerindeki etkisinin giderek arttığını söyledi."Bir yandan Van'dan gelen Afgan göçmen görüntülerini konuşurken, diğer yandan İstanbul'daki felaketi gözlerimizle izliyoruz" diyen Altaylı, şöyle devam etti:"Dün İstanbul'un Anadolu yakasında bir arkadaşıma gitmem gerekiyordu. Ve Kızıltoprak’tan Kartal’a kadar uzanan sahil yolunu kullandım. Yemin ediyorum Türkiye’deyim, İstanbul’dayım demeye bin şahit bile yetmezdi.Gözlerime inanamadım. 'Burası bizim İstanbulumuz mu?' dedim. Gözünüzle siz de görün diye fotoğraflar paylaşıyorum sizinle. Gördüğünüz yer Lazkiye değil, İstanbul Kadıköy. Bunlar yine iyi görüntüler.Başka yerlerde bir felaketin eli kulağında. İki günde iki taciz iddiası ve göçmenlere yönelik linç girişimi oldu. Resmi görüşü olarak göçmenleri savunan Murat Bardakçı dostuma sormak isterim. Osmanlı zamanında böyle bir şey mümkün müydü? Fatih Sultan Mehmet’ten başlayarak özellikle İstanbul için Devlet-i Aliyye’nin bir iskan politikası var mıydı? 2 milyon Suriyeli, hadi 2 milyonu geçtim 500 bin Suriyeli Osmanlı vatandaşı canları çekince kalkıp İstanbul’a gelip yerleşebilir miydi? Hele ki İmparatorluğun güçlü zamanlarında böyle bir şey mümkün müydü!'İmparatorluğun mirasına sahip çıkmak zaten bizim olan Ayasofya’yı ibadete açmakla olmuyor'İstanbul'u bitiren, perişan eden 13. Yüzyıl'daki Latin istilasından sonra İstanbul'un böyle kontrolsüz bir istila gördüğünü hiç zannetmiyorum. Ve emin olun İstanbul’a ve imparatorluğun mirasına sahip çıkmak zaten bizim olan Ayasofya’yı ibadete açmakla olmuyor. Onların emaneti olan kentleri korumakla oluyor."
istanbul
afganistan
suriye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103376/01/1033760134_162:0:909:560_1920x0_80_0_0_46160a71b351bc660b950a9466bf5dc1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, haberler, fatih altaylı, istanbul, göçmen, afganistan, suriye

Fatih Altaylı: Gözlerime inanamadım, 'Burası bizim İstanbulumuz mu?' dedim

13:01 09.08.2021 (güncellendi: 13:09 09.08.2021)
© Fotoğraf : TwitterFatih Altaylı
Fatih Altaylı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2021
© Fotoğraf : Twitter
Abone ol
Habertürk yazarı Fatih Altaylı, bir arkadaşını ziyaret etmek amacıyla Kızıltoprak'tan Kartal'a kadar uzanan sahil yolunu kullandığını söyledi. "Gözlerime inanamadım. 'Burası bizim İstanbulumuz mu?' dedim" ifadesini kullanan Altaylı, çektiği fotoğrafları okurlarıyla paylaştı.
Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, 'En son Latin istilasında görmüştü' başlığıyla yayımlanan yazısında kontrolsüz göçmen akınının toplum üzerindeki etkisinin giderek arttığını söyledi.
"Bir yandan Van'dan gelen Afgan göçmen görüntülerini konuşurken, diğer yandan İstanbul'daki felaketi gözlerimizle izliyoruz" diyen Altaylı, şöyle devam etti:
"Dün İstanbul'un Anadolu yakasında bir arkadaşıma gitmem gerekiyordu. Ve Kızıltoprak’tan Kartal’a kadar uzanan sahil yolunu kullandım. Yemin ediyorum Türkiye’deyim, İstanbul’dayım demeye bin şahit bile yetmezdi.
Gözlerime inanamadım. 'Burası bizim İstanbulumuz mu?' dedim. Gözünüzle siz de görün diye fotoğraflar paylaşıyorum sizinle. Gördüğünüz yer Lazkiye değil, İstanbul Kadıköy. Bunlar yine iyi görüntüler.
Başka yerlerde bir felaketin eli kulağında. İki günde iki taciz iddiası ve göçmenlere yönelik linç girişimi oldu. Resmi görüşü olarak göçmenleri savunan Murat Bardakçı dostuma sormak isterim. Osmanlı zamanında böyle bir şey mümkün müydü? Fatih Sultan Mehmet’ten başlayarak özellikle İstanbul için Devlet-i Aliyye’nin bir iskan politikası var mıydı?
2 milyon Suriyeli, hadi 2 milyonu geçtim 500 bin Suriyeli Osmanlı vatandaşı canları çekince kalkıp İstanbul’a gelip yerleşebilir miydi? Hele ki İmparatorluğun güçlü zamanlarında böyle bir şey mümkün müydü!

'İmparatorluğun mirasına sahip çıkmak zaten bizim olan Ayasofya’yı ibadete açmakla olmuyor'

İstanbul'u bitiren, perişan eden 13. Yüzyıl'daki Latin istilasından sonra İstanbul'un böyle kontrolsüz bir istila gördüğünü hiç zannetmiyorum. Ve emin olun İstanbul’a ve imparatorluğun mirasına sahip çıkmak zaten bizim olan Ayasofya’yı ibadete açmakla olmuyor. Onların emaneti olan kentleri korumakla oluyor."
1602442518
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
11:04İstanbul Çekmeköy'de silahlı çatışma: 1 yaralı
11:03Yeni Zelanda, sınırlarını aşı çalışmaları tamamlanınca açacak
10:55Kayınvalidesini öldüren damat: Namus davası nedeniyle yaptım
10:50Bakan Pakdemirli: Ülkemizde gerçekleşen büyük yangınların hepsini söndürdük
10:38İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Memişoğlu: Aşı olsanız da pozitif olabilirsiniz
10:31Taliban, Afganistan'da 10. vilayet merkezini de ele geçirdi
10:19Sanayi üretimi Haziran'da yıllık yüzde 23.9 arttı
10:18Almanya: Taliban iktidarı ele geçirip şeriat getirirse Afganistan'a mali yardımı keseriz
10:13Doç. Dr. Doğan'dan Delta varyantı uyarısı: 'Yalancı güven hissi hataya götürür'
10:13Kamçatka’da helikopter göle düştü
10:04Hürriyet yazarı Bayer: Büyük orman yangınları İstanbul’u cayır cayır yakabilir
09:34Bakan Akar'dan Afganistan açıklaması: Mehmetçiği tehlikeye atmak gibi durumumuz söz konusu olamaz
09:31'Prim günü eksik olana erken emeklilik imkanı'
09:24Japonya'da parçalanan kargo gemisinde petrol sızıntısı
09:16Kovid-19 PCR testlerinde varyant endişesi
09:00İçişleri Bakan Yardımcısı İnce: Bartın'da 318, Kastamonu'da 210, Sinop'ta 106 kişi tahliye edildi
08:53Hürriyet yazarı Selvi: Erdoğan büyük lider, Türk demokrasisine büyük bir hizmet yaptı
08:14Güney Kore ve Türkiye arasında 2 milyar dolarlık swap anlaşması
08:07Bozkurt’taki sel felaketinin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
07:52İstanbul'da 8 ilçede narkotik operasyonu: Çok sayıda gözaltı var