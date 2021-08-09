https://tr.sputniknews.com/20210809/fatih-altayli-gozlerime-inanamadim-burasi-bizim-istanbulumuz-mu-dedim-1045198756.html

Fatih Altaylı: Gözlerime inanamadım, 'Burası bizim İstanbulumuz mu?' dedim

Fatih Altaylı: Gözlerime inanamadım, 'Burası bizim İstanbulumuz mu?' dedim

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, bir arkadaşını ziyaret etmek amacıyla Kızıltoprak'tan Kartal'a kadar uzanan sahil yolunu kullandığını söyledi. "Gözlerime... 09.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-09T13:01+0300

2021-08-09T13:01+0300

2021-08-09T13:09+0300

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Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, 'En son Latin istilasında görmüştü' başlığıyla yayımlanan yazısında kontrolsüz göçmen akınının toplum üzerindeki etkisinin giderek arttığını söyledi."Bir yandan Van'dan gelen Afgan göçmen görüntülerini konuşurken, diğer yandan İstanbul'daki felaketi gözlerimizle izliyoruz" diyen Altaylı, şöyle devam etti:"Dün İstanbul'un Anadolu yakasında bir arkadaşıma gitmem gerekiyordu. Ve Kızıltoprak’tan Kartal’a kadar uzanan sahil yolunu kullandım. Yemin ediyorum Türkiye’deyim, İstanbul’dayım demeye bin şahit bile yetmezdi.Gözlerime inanamadım. 'Burası bizim İstanbulumuz mu?' dedim. Gözünüzle siz de görün diye fotoğraflar paylaşıyorum sizinle. Gördüğünüz yer Lazkiye değil, İstanbul Kadıköy. Bunlar yine iyi görüntüler.Başka yerlerde bir felaketin eli kulağında. İki günde iki taciz iddiası ve göçmenlere yönelik linç girişimi oldu. Resmi görüşü olarak göçmenleri savunan Murat Bardakçı dostuma sormak isterim. Osmanlı zamanında böyle bir şey mümkün müydü? Fatih Sultan Mehmet’ten başlayarak özellikle İstanbul için Devlet-i Aliyye’nin bir iskan politikası var mıydı? 2 milyon Suriyeli, hadi 2 milyonu geçtim 500 bin Suriyeli Osmanlı vatandaşı canları çekince kalkıp İstanbul’a gelip yerleşebilir miydi? Hele ki İmparatorluğun güçlü zamanlarında böyle bir şey mümkün müydü!'İmparatorluğun mirasına sahip çıkmak zaten bizim olan Ayasofya’yı ibadete açmakla olmuyor'İstanbul'u bitiren, perişan eden 13. Yüzyıl'daki Latin istilasından sonra İstanbul'un böyle kontrolsüz bir istila gördüğünü hiç zannetmiyorum. Ve emin olun İstanbul’a ve imparatorluğun mirasına sahip çıkmak zaten bizim olan Ayasofya’yı ibadete açmakla olmuyor. Onların emaneti olan kentleri korumakla oluyor."

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türkiye, haberler, fatih altaylı, istanbul, göçmen, afganistan, suriye