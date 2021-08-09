https://tr.sputniknews.com/20210809/gediz-nehrindeki-toplu-balik-olumleri-1045203318.html

Gediz Nehri'nde toplu balık ölümleri

Gediz Nehri'nde toplu balık ölümleri

Manisa Ovası'nı sulayan Gediz Nehri'nde yaşanan toplu balık ölümleri korkuttu. Balık ölümleri sonrası harekete geçen kurumlar nehirden numuneler alırken... 09.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-09T19:24+0300

2021-08-09T19:24+0300

2021-08-09T19:25+0300

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Gediz Nehri’nde toplu balık ölümleri yaşanmaya başladı. Yağcılar Mahallesi yakınlarında nehrin üstünde toplu balık ölülerini gören vatandaşlar durumu yetkililere haber verdi.Nehirde inceleme yapan ve ölü balıklardan numune alan yetkililer ilk incelemelerde su seviyesinin düşmesi nedeniyle oksijen azlığından balıkların telef olduğunu ifade etti. Bölgede yaşayan halk nehirden kötü kokular yayıldığını belirterek bir an önce balık ölümlerinin durdurulmasını istedi.Murat Dağı’ndan doğan, Uşak ve Manisa’dan geçip Kemalpaşa Ovası’nda Nif Çayı’yla birleşerek İzmir’in Foça ilçesinden denize dökülen Gediz Nehri’nin temizlenmesi için çalışmalar yürütülüyor.Çalışmalar sürerken nehrin bazı bölümlerindeki kötü koku ve balık ölümleri de tehlikenin boyutunu gözler önüne seriyor. Nehrin Manisa Ovası’ndan geçen bölümünde toplu balık ölümleri yaşanmaya başladı.Oksijen miktarı azaldıYağcılar ve Muradiye Mahallesi arasındaki kısımda suyun üstünde balık ölülerini gören vatandaşlar durumu Manisa Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Çevre Şehircilik Müdürlüğü'ne bildirdi.Köylülerin şikayeti ile yetkililer balık ölümlerinin yaşandığı bölgeye gelerek inceleme yaptı, ölü balıklardan numune aldı.Kötü koku yayılıyorBölgede yaşayan vatandaşlar da balık ölümlerine çok üzüldüklerini anlattı. Yağcılar Mahallesi Muhtarı Cevat Türkyılmaz, iki gün önce balık ölümlerini fark ettiklerini ve yetkililere haber verdiklerini söyledi.Dönem dönem ölümlerin yaşandığını dile getiren Türkyılmaz, “Balıklar ölmüş, suyun rengi değişmiş. Durum son derece kötü. Balıkların ölümü bizi çok üzdü. Geçmişte biz bu suda yüzüyorduk, balık tutuyorduk. Su pis olduğundan balıklar ölüyorlar. Bundan 20 yıl önce bu balıklar oltayla tutuluyordu. Etrafa kötü koku yayılıyor. Balık ölümlerinin nedenini yetkililer araştıracak. Buranın temizlenmesini ve balıkların berrak bir suda yaşamasını istiyoruz” dedi.Mersin'de de aynı manzaraMersin’in Bozyazı ilçesindeki derede bulunan yüzlerce balık, sabah saatlerinde ölü olarak bulundu. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri numune alarak inceleme başlatırken, belediye ekipleri de deredeki balıkları toplamaya başladı.

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