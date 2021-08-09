https://tr.sputniknews.com/20210809/japonyada-ebeveynler-pandemi-nedeniyle-bebeklerini-goremeyen-akrabalarina-pirinc-torbasi-gonderiyor-1045198822.html

Japonya'da ebeveynler, pandemi nedeniyle bebeklerini göremeyen akrabalarına pirinç torbası gönderiyor

Japonya'da ebeveynler, pandemi nedeniyle bebeklerini göremeyen akrabalarına pirinç torbası gönderiyor

Japonya'daki ebeveynler, koronavirüs salgını nedeniyle kendilerini ziyaret edemeyen akrabalarına, yeni doğan bebekleriyle aynı ağırlıkta olan pirinç torbaları... 09.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-09T13:04+0300

2021-08-09T13:04+0300

2021-08-09T13:28+0300

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pirinç

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Japonya’da koronavirüs salgını yeni doğan bebek ziyaretlerine ket vurunca ebeveynler yeni bir yola başvurdu. Aileler, akrabalarına bebekleriyle aynı ağılıkta ve üzerinde çocuklarının fotoğrafı yer alan pirinç torbalar göndermeye başladı. Kundaklanmış veya battaniyeye sarılmış şekilde tasarlanan torbalar, bebeklere sarılıyormuş hissiyatı vermeyi amaçlıyor. ​Torbaların fiyatı, içerisindeki pirinç miktarına göre değişiyor. Çoğu firma gram başına 1 yen fiyat biçiyor. Pirinç torbalarının yaratıcısı Naruo Ono, fikrin ilk olarak 14 yıl önce aklına geldiğini söyledi. Ono, "Kendi oğlum doğduğunda aklıma geldi, uzakta yaşayan ve onu göremeyen akrabalarım için ne yapabilirim diye düşünüyordum. Bu yüzden, akrabalar onları tutabilsin ve şirinliği hissedebilsin diye bebekle aynı ağırlıkta ve şekilde pirinç torbaları yapmaya karar verdik" dedi. Pandemi sırasında insanlar bir araya gelemediği için pirinç torbaların satışında patlama olduğunu belirten Ono, ayrıca düğün kutlamaları için de tasarımlar yaptığını söyledi.

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haberler, japonya, koronavirüs, doğum, pirinç