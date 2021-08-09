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https://tr.sputniknews.com/20210809/kemerkoy-termik-santrali-yeniden-devreye-alindi-1045199931.html
Bakan Dönmez açıkladı: Kemerköy Termik Santrali yeniden devreye alındı
Bakan Dönmez açıkladı: Kemerköy Termik Santrali yeniden devreye alındı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Kemerköy Termik Santrali'nde bir ünite devreye alınarak elektrik üretimine başladı" dedi. 09.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-09T14:40+0300
2021-08-09T14:40+0300
2021-08-09T14:59+0300
türkiye
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orman yangını
kemerköy termik santrali
elektrik
üretim
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kemerköy Termik Santrali'nde bir ünitenin devreye alınarak elektrik üretimine başlandığını duyurdu.Dönmez, kalan ünitelerin bakım ve kontrolleri tamamlanınca devreye gireceğini söyledi.
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türkiye, haberler, orman yangını, kemerköy termik santrali, elektrik, üretim
Bakan Dönmez açıkladı: Kemerköy Termik Santrali yeniden devreye alındı 14:40 09.08.2021 (güncellendi: 14:59 09.08.2021)
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Kemerköy Termik Santrali'nde bir ünite devreye alınarak elektrik üretimine başladı" dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Fatih Dönmez, Kemerköy Termik Santrali'nde bir ünitenin devreye alınarak elektrik üretimine başlandığını duyurdu.
Dönmez, kalan ünitelerin bakım ve kontrolleri tamamlanınca devreye gireceğini söyledi.