https://tr.sputniknews.com/20210809/rusya-kuril-adalarinda-51-yeni-askeri-bina-insa-edecek-1045199507.html

Rusya, Kuril Adaları’nda 51 yeni askeri bina inşa edecek

Rusya, Kuril Adaları’nda 51 yeni askeri bina inşa edecek

Rusya’nın, Kuril Adaları’nda 51 yeni askeri bina inşa edeceği belirtildi. Söz konusu açıklama, Japonya’nın bir kısmında hak iddia ettiği Kuril Adaları’nda... 09.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-09T14:08+0300

2021-08-09T14:08+0300

2021-08-10T18:28+0300

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Rusya savunma bakanlığı yetkilileri, Kuril Adaları’nda 51 yeni askeri bina inşa edileceği açıklamasını yaptı.Rus yetkililer, Kuril Adaları’nda son yıllarda 30’u aşkın askeri bina inşa edildiğini, İturup ve Kunaşir adalarındaki askerler için inşa edilmiş yedi konutun da bunlara dahil olduğunu kaydetti.Yetkililer, yeni inşa edilecek 51 binanın ne için kullanılacağına dair detaylı bilgi vermedi. Ancak her birinin, dokuz şiddetindeki depremlere karşı dayanıklı olacağını belirtti.Rusya’nın son yıllarda Kuril Adaları’ndaki askeri altyapısını güçlendirdiği gözleniyor.Kuril Adaları’nın bir kısmı üstünde Japonya hak iddia ediyor. Adaların aidiyeti konusundaki bu tartışma, Rusya ve Japonya’nın İkinci Dünya Savaşı’nın ardından resmi bir barış anlaşması imzalamamasına neden oldu.İkinci Dünya Savaşı’nın sonunda söz konusu adaların denetimini Sovyetler Birliği ele geçirmişti.

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haberler, rusya, japonya, kuril adaları, askeri