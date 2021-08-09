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'Rusya ordusuna yıl sonuna kadar üç nükleer denizaltı teslim edilecek’
'Rusya ordusuna yıl sonuna kadar üç nükleer denizaltı teslim edilecek’
Tersanecilik sektöründen bir kaynak Sputnik’e yaptığı açıklamada, Rusya donanmasının yıl sonuna kadar üç nükleer denizaltısının daha olacağını ifade etti. 09.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-09T10:13+0300
2021-08-09T10:15+0300
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rusya
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Rus Birleşik Gemi İnşa Şirketi altında faaliyet gösteren Sevmaş Genel Müdürü Mihail Budniçenko, temmuz sonunda şirketin yıl sonuna kadar donanmaya üç denizaltı teslim etmeyi planladığını belirtmiş ancak bu denizaltılar hakkında bilgi vermemişti.Konuyla ilgili Sputnik’e konuşan bir kaynak, Knyaz Oleg stratejik denizaltısı, çok amaçlı Novosibirsk ve Poseidon insansız hava araçlarını taşıyan Belgorod denizaltılarından bahsedildiğini kaydetti.Kaynağa göre Knyaz Oleg denizaltısı eylülde, Novosibirsk denizaltısı da aralıkta donanmaya teslim edilecek.Daha önce bir kaynak da Belgorod denizaltısının eylül ayında testlerinin tamamlanacağını, denizaltının test aşamasında olduğunu belirtmişti.
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haberler, rusya, ordu, nükleer denizaltı

'Rusya ordusuna yıl sonuna kadar üç nükleer denizaltı teslim edilecek’

10:13 09.08.2021 (güncellendi: 10:15 09.08.2021)
© Sputnik / Ildus Gilyazutdinov / Fotoğraf bankasına girRusya Pasifik Filosu Günü
Rusya Pasifik Filosu Günü - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2021
© Sputnik / Ildus Gilyazutdinov
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Tersanecilik sektöründen bir kaynak Sputnik’e yaptığı açıklamada, Rusya donanmasının yıl sonuna kadar üç nükleer denizaltısının daha olacağını ifade etti.
Rus Birleşik Gemi İnşa Şirketi altında faaliyet gösteren Sevmaş Genel Müdürü Mihail Budniçenko, temmuz sonunda şirketin yıl sonuna kadar donanmaya üç denizaltı teslim etmeyi planladığını belirtmiş ancak bu denizaltılar hakkında bilgi vermemişti.
Konuyla ilgili Sputnik’e konuşan bir kaynak, Knyaz Oleg stratejik denizaltısı, çok amaçlı Novosibirsk ve Poseidon insansız hava araçlarını taşıyan Belgorod denizaltılarından bahsedildiğini kaydetti.
Kaynağa göre Knyaz Oleg denizaltısı eylülde, Novosibirsk denizaltısı da aralıkta donanmaya teslim edilecek.
Daha önce bir kaynak da Belgorod denizaltısının eylül ayında testlerinin tamamlanacağını, denizaltının test aşamasında olduğunu belirtmişti.
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