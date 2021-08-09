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Seda Sayan’ın oğlunun motorunu çalan hırsız: Kız arkadaşımla tur atıp pamuk şeker yedik, sorun ne?
Seda Sayan’ın oğlunun motorunu çalan hırsız: Kız arkadaşımla tur atıp pamuk şeker yedik, sorun ne?
Seda Sayan'ın oğlu oyuncu Oğulcan Engin'in anahtarını üstünde unuttuğu motosiklet çalındı. Yakalanan hırsız, "Beyoğlu'nda kız arkadaşımla tur attım" dedi. 09.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-09T22:09+0300
2021-08-09T22:09+0300
yaşam
haberler
seda sayan
oğulcan engin
motorsiklet
hırsızlık
beyoğlu
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Olay, geçen hafta Beyoğlu Cihangir'de meydana geldi. Şarkıcı ve sunucu Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin, motosikletiyle cadde üzerinde sahibi olduğu mekana geldi. Üstünde anahtarını unutarak mekana giren Engin’in arkasından durumu fark eden biri motorun yanına geldi.Anahtarı kontaktan çıkardıktan sonra motosikletin sepetini açarak içerisinde değerli şeyler aradı. Ardından motosiklete kız arkadaşıyla binerek uzaklaştı. Yaşananlar, güvenlik kameralarına yansıdı.Olayın ardından Oğulcan Engin'in şikayeti üzerine güvenlik kameraları görüntülerini inceleyen polis ekipleri, önce hırsızı ardından da kimliğini tespit etti. Çalışmalar sürdüğü esnada çalınan motosiklet, ertesi gün hırsızın kaza yapması sonucu Kasımpaşa'da terk edilmiş halde bulundu.Aynı gün yakalanan hırsız da emniyetteki ifadesinde, kontak anahtarının motorun üzerinde olduğunu ve kız arkadaşıyla Beyoğlu sokaklarında gezdiği esnada kaza yapması sonucu bırakıp kaçtığını söyleyerek, "Kız arkadaşımla tur atıp pamuk şeker yedik, sorun ne?" dedi.Emniyette çeşitli suçlardan 10 adet kaydı bulunan hırsız, işlemleri tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Motosiklet ise Oğulcan Engin'e teslim edildi.
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haberler, seda sayan, oğulcan engin, motorsiklet, hırsızlık, beyoğlu

Seda Sayan’ın oğlunun motorunu çalan hırsız: Kız arkadaşımla tur atıp pamuk şeker yedik, sorun ne?

22:09 09.08.2021
© İHAOğulcan Engin - motorsiklet hırsızlığı
Oğulcan Engin - motorsiklet hırsızlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2021
© İHA
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Seda Sayan'ın oğlu oyuncu Oğulcan Engin'in anahtarını üstünde unuttuğu motosiklet çalındı. Yakalanan hırsız, "Beyoğlu'nda kız arkadaşımla tur attım" dedi.
Olay, geçen hafta Beyoğlu Cihangir'de meydana geldi. Şarkıcı ve sunucu Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin, motosikletiyle cadde üzerinde sahibi olduğu mekana geldi. Üstünde anahtarını unutarak mekana giren Engin’in arkasından durumu fark eden biri motorun yanına geldi.
Anahtarı kontaktan çıkardıktan sonra motosikletin sepetini açarak içerisinde değerli şeyler aradı. Ardından motosiklete kız arkadaşıyla binerek uzaklaştı. Yaşananlar, güvenlik kameralarına yansıdı.
Olayın ardından Oğulcan Engin'in şikayeti üzerine güvenlik kameraları görüntülerini inceleyen polis ekipleri, önce hırsızı ardından da kimliğini tespit etti. Çalışmalar sürdüğü esnada çalınan motosiklet, ertesi gün hırsızın kaza yapması sonucu Kasımpaşa'da terk edilmiş halde bulundu.
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Aynı gün yakalanan hırsız da emniyetteki ifadesinde, kontak anahtarının motorun üzerinde olduğunu ve kız arkadaşıyla Beyoğlu sokaklarında gezdiği esnada kaza yapması sonucu bırakıp kaçtığını söyleyerek, "Kız arkadaşımla tur atıp pamuk şeker yedik, sorun ne?" dedi.
Emniyette çeşitli suçlardan 10 adet kaydı bulunan hırsız, işlemleri tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Motosiklet ise Oğulcan Engin'e teslim edildi.
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