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https://tr.sputniknews.com/20210809/temin-istanbul-yonu-45-saat-sonra-trafige-acildi-1045204669.html
TEM'in İstanbul yönü 4.5 saat sonra trafiğe açıldı
TEM'in İstanbul yönü 4.5 saat sonra trafiğe açıldı
Bolu'da, 1 kamyon ile 3 tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında ulaşıma kapatılan TEM'in İstanbul yönü araçların yoldan kaldırılmasıyla 4.5 saat sonra... 09.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-09T23:37+0300
2021-08-10T12:23+0300
türkiye
dünya
haberler
tem otoyolu
bolu
zincirleme kaza
trafik
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Kaza, saat 18.30 sıralarında TEM Otoyolu'nun Çaydurt mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan Kaya Yazıcıoğlu yönetimindeki kum yüklü 06 BYC 271 plakalı kamyon, yol yapım çalışmasının olduğu noktada önce Orhan Yıldıran idaresindeki 08 K 7120 plakalı tıra sonra da Hüseyin Barcatayın idaresindeki 27 PM 820 plakalı tıra hızla çarptı.Kamyonun çarptığı tır da önündeki Mustafa Kılıç yönetimindeki kireç yüklü 06 GD 4773 plakalı tıra çarptı. Ön kısmı çarptığı mısır yüklü tırın dorsesinin altına giren kamyonun sürücüsü Kaya Yazıcıoğlu olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada Hüseyin Barcatayın ağır yaralanırken, tır sürücüsü Mustafa Kılıç hafif şekilde yaralandı.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 acil, jandarma, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalelerinin ardından tedavileri için hastaneye götürüldü.Kaza sebebiyle ulaşıma kapanan TEM Otoyolu'nun İstanbul istikameti araçların kaldırılmasının ardından 4.5 saat sonra yeniden trafiğe açıldı.
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türkiye, haberler, tem otoyolu, bolu, zincirleme kaza, trafik

TEM'in İstanbul yönü 4.5 saat sonra trafiğe açıldı

23:37 09.08.2021 (güncellendi: 12:23 10.08.2021)
© AATEM Otoyolu'nda Kurban Bayramı yoğunluğu
TEM Otoyolu'nda Kurban Bayramı yoğunluğu - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2021
© AA
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Bolu'da, 1 kamyon ile 3 tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında ulaşıma kapatılan TEM'in İstanbul yönü araçların yoldan kaldırılmasıyla 4.5 saat sonra yeniden trafiğe açıldı.
Kaza, saat 18.30 sıralarında TEM Otoyolu'nun Çaydurt mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan Kaya Yazıcıoğlu yönetimindeki kum yüklü 06 BYC 271 plakalı kamyon, yol yapım çalışmasının olduğu noktada önce Orhan Yıldıran idaresindeki 08 K 7120 plakalı tıra sonra da Hüseyin Barcatayın idaresindeki 27 PM 820 plakalı tıra hızla çarptı.
Kamyonun çarptığı tır da önündeki Mustafa Kılıç yönetimindeki kireç yüklü 06 GD 4773 plakalı tıra çarptı. Ön kısmı çarptığı mısır yüklü tırın dorsesinin altına giren kamyonun sürücüsü Kaya Yazıcıoğlu olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada Hüseyin Barcatayın ağır yaralanırken, tır sürücüsü Mustafa Kılıç hafif şekilde yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 acil, jandarma, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalelerinin ardından tedavileri için hastaneye götürüldü.
Kaza sebebiyle ulaşıma kapanan TEM Otoyolu'nun İstanbul istikameti araçların kaldırılmasının ardından 4.5 saat sonra yeniden trafiğe açıldı.
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