https://tr.sputniknews.com/20210809/yakutistanda-acil-durum-ilan-edildi-orman-yanginlari-yerlesim-yerlerine-sicradi-1045202060.html
Yakutistan’da acil durum: Orman yangınları yerleşim yerlerine sıçradı
Yakutistan’da acil durum: Orman yangınları yerleşim yerlerine sıçradı
Rusya’ya bağlı Yakutistan’da orman yangınlarının yerleşim birimlerine sıçramasının ardından bölge yetkilileri tarafından acil durum düzeni ilan edildi. 09.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-09T17:18+0300
2021-08-09T17:18+0300
2021-08-10T18:28+0300
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Yakutistan lideri Aysen Nikolayev, orman yangınlarının yerleşim birimleri ve ekonomi faaliyetlerinin yürütüldüğü yapılara sıçramasının ardından bölgesel çapta acil durum düzeni ilan edilmesine yönelik bir kararı imzaladı.Belgenin evleri zarar görenler için yeni ev inşa edilmesi, para ödeneği ve federal bütçenin kullanılması için gerekli olduğu belirtildi.Bölge hükümetine derhal yerleşim birimleri ve ekonomide kullanılan yapıların yeniden inşa edilmesi, halkın yaşamını devam ettirmesi ve yangından zarar gören kişilere sosyal yardım sunulması yönünde talimat verildi.Gornıy bölgesindeki Byas Kyuyol köyünde 7 Ağustos’ta iki yangın etkili oldu. Yangınlardan biri şiddetli rüzgarın etkisiyle köydeki konutlara sıçradı ve köyde tahliye başladı. Bölge merkezi Berdigestyah’ta üç geçici konaklama noktası açıldı. Olayda yaralanan olmadı. Yetkililer yanan evleri yeniden inşa edecekleri yönünde söz verdi. Resmi bilgilere göre 31 ev restore edilemez durumda.Kalvitsa ve Hariyalah köyünün de tahliye edildiği, bölgede 3 bin 600 kişilik bir ekibin görev yaptığı da aktarılıyor.Yakutistan, Rusya’nın orman arazilerinin en fazla olduğu yerlerinden biri ve 1 Temmuz’dan bu yana bölge sakinlerinin ormanlara girişi yasak. Gün içinde bölgede 16 bin hektardan fazla bir alana yayılan üç yangın etkisiz hale getirildi, 60 bin hektarlık alana yayılan sekiz yangın da kontrol altına alındı, dört yeni yangın tespit edildi.
https://tr.sputniknews.com/20210804/yakutistanda-yaklasik-5-kibris-adasi-buyuklugunde-ormanlik-alan-yandi-1045155450.html
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haberler, çevre, rusya, yangın, orman yangını, yakutistan, acil durum
Yakutistan’da acil durum: Orman yangınları yerleşim yerlerine sıçradı
17:18 09.08.2021 (güncellendi: 18:28 10.08.2021)
Rusya’ya bağlı Yakutistan’da orman yangınlarının yerleşim birimlerine sıçramasının ardından bölge yetkilileri tarafından acil durum düzeni ilan edildi.
Yakutistan lideri Aysen Nikolayev, orman yangınlarının yerleşim birimleri ve ekonomi faaliyetlerinin yürütüldüğü yapılara sıçramasının ardından bölgesel çapta acil durum düzeni ilan edilmesine yönelik bir kararı imzaladı.
Belgenin evleri zarar görenler için yeni ev inşa edilmesi, para ödeneği ve federal bütçenin kullanılması için gerekli olduğu belirtildi.
Bölge hükümetine derhal yerleşim birimleri ve ekonomide kullanılan yapıların yeniden inşa edilmesi, halkın yaşamını devam ettirmesi ve yangından zarar gören kişilere sosyal yardım sunulması yönünde talimat verildi.
Gornıy bölgesindeki Byas Kyuyol köyünde 7 Ağustos’ta iki yangın etkili oldu. Yangınlardan biri şiddetli rüzgarın etkisiyle köydeki konutlara sıçradı ve köyde tahliye başladı. Bölge merkezi Berdigestyah’ta üç geçici konaklama noktası açıldı. Olayda yaralanan olmadı. Yetkililer yanan evleri yeniden inşa edecekleri yönünde söz verdi. Resmi bilgilere göre 31 ev restore edilemez durumda.
Kalvitsa ve Hariyalah köyünün de tahliye edildiği, bölgede 3 bin 600 kişilik bir ekibin görev yaptığı da aktarılıyor.
Yakutistan, Rusya’nın orman arazilerinin en fazla olduğu yerlerinden biri ve 1 Temmuz’dan bu yana bölge sakinlerinin ormanlara girişi yasak. Gün içinde bölgede 16 bin hektardan fazla bir alana yayılan üç yangın etkisiz hale getirildi, 60 bin hektarlık alana yayılan sekiz yangın da kontrol altına alındı, dört yeni yangın tespit edildi.