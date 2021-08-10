https://tr.sputniknews.com/20210810/abdde-patriot-sistemi-icin-gelistirilen-yeni-fuzeler-test-edildi-1047630838.html

ABD’de Patriot sistemi için geliştirilen yeni füzeler test edildi

ABD’de Patriot sistemi için geliştirilen yeni füzeler test edildi

Patriot hava savunma sistemleri için modernize edilen PAC-3MSE güdümlü füzesinin test edildiğini belirten Lockheed Martin, New Mexico Eyaleti’ndeki poligonunda... 10.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-10T18:34+0300

2021-08-10T18:34+0300

2021-08-10T18:35+0300

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ABD'li savunma şirketi Lockheed Martin’den yapılan açıklamada, “PAC-3MSE füzesi, testler sırasında, taktik balistik füzeyi başarıyla vurarak güncellenmiş yazılım ve bileşenlerin düzenli çalıştığını doğruladı” ifadesine yer verildi.Özellikleri iyileştirilen füzenin gelecek sene seri üretime girmesi planlanıyor.Açıklamada, 14 ülkenin PAC-3MSE ve PAC-3CRI tipi füzeleri satın alma isteğini bildirdiği ifade edildi.ABD Dışişleri Bakanlığı, geçen haziran ayında Kuveyt’e 800 milyon dolar değerinde PAC-3MSE füzelerinin satışına onay vermişti.Ukrayna Başbakan Yardımcısı Reznikov: Ülkeye ABD hava savunma sistemleri yerleştirilmeliUkrayna Başbakan Yardımcısı Reznikov, ülkeye ABD dahil çok sayıda hava savunma sistemlerinin yerleştirilmesi gerektiğini belirtti.Ukrayna Hükümeti’nden yapılan yazılı açıklamaya göre Başbakan Yardımcısı Aleksey Reznikov, ABD merkezli Jamestown Vakfı’nın Başkanı Glen Howard ile görüşme sırasında, “Ukrayna’ya yönelik güvenlik paketini genişletmek önemli. Bunu her şeyden önce hava savunma güçlerini konuşlandırarak, hatta Amerikan birliklerini yerleştirerek yapmak gerekiyor. Mevzuatımız buna izin veriyor” ifadesini kullandı.Rusya’nın “Azak Denizi’ni neredeyse işgal ettiğini ve Karadeniz’deki dengeyi total olarak değiştirerek onu tamamen askerileştirdiğini” öne süren Ukraynalı yetkili, “Rusya’nın, Kırım’ı nükleer silah konuşlandırmaya hazır hale getirmeye yönelik eylemlerinden dolayı endişe duyuyoruz. Rusya, Kırım’ı temel alarak Ortadoğu ve Afrika’daki askeri operasyonlarını gerçekleştiriyor, Balkanlara etki yapıyor” dedi.

https://tr.sputniknews.com/20210223/pentagondan-s-400-aciklamasi-turkiyenin-patriot-alma-sansi-oldu-ama-s-400u-secti-1043882988.html

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rusya, abd, ukrayna, patriot, pentagon, füze savunma sistemi, test, atış