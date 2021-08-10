Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünyanın en etkili savaş uçağı olarak kabul edilen Rus yapımı Su-34 - Sputnik Türkiye
SAVUNMA
Savunma sanayii, askeri teknoloji yatırımları ve güvenlik politikalarına dair her şey.
https://tr.sputniknews.com/20210810/abdde-patriot-sistemi-icin-gelistirilen-yeni-fuzeler-test-edildi-1047630838.html
ABD’de Patriot sistemi için geliştirilen yeni füzeler test edildi
ABD’de Patriot sistemi için geliştirilen yeni füzeler test edildi
Patriot hava savunma sistemleri için modernize edilen PAC-3MSE güdümlü füzesinin test edildiğini belirten Lockheed Martin, New Mexico Eyaleti’ndeki poligonunda... 10.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-10T18:34+0300
2021-08-10T18:35+0300
savunma
rusya
abd
ukrayna
patriot
pentagon
füze savunma sistemi
test
atış
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103127/47/1031274721_0:340:3000:2028_1920x0_80_0_0_8ac4674569be45ad57881dfa86e1792f.jpg
ABD'li savunma şirketi Lockheed Martin’den yapılan açıklamada, “PAC-3MSE füzesi, testler sırasında, taktik balistik füzeyi başarıyla vurarak güncellenmiş yazılım ve bileşenlerin düzenli çalıştığını doğruladı” ifadesine yer verildi.Özellikleri iyileştirilen füzenin gelecek sene seri üretime girmesi planlanıyor.Açıklamada, 14 ülkenin PAC-3MSE ve PAC-3CRI tipi füzeleri satın alma isteğini bildirdiği ifade edildi.ABD Dışişleri Bakanlığı, geçen haziran ayında Kuveyt’e 800 milyon dolar değerinde PAC-3MSE füzelerinin satışına onay vermişti.Ukrayna Başbakan Yardımcısı Reznikov: Ülkeye ABD hava savunma sistemleri yerleştirilmeliUkrayna Başbakan Yardımcısı Reznikov, ülkeye ABD dahil çok sayıda hava savunma sistemlerinin yerleştirilmesi gerektiğini belirtti.Ukrayna Hükümeti’nden yapılan yazılı açıklamaya göre Başbakan Yardımcısı Aleksey Reznikov, ABD merkezli Jamestown Vakfı’nın Başkanı Glen Howard ile görüşme sırasında, “Ukrayna’ya yönelik güvenlik paketini genişletmek önemli. Bunu her şeyden önce hava savunma güçlerini konuşlandırarak, hatta Amerikan birliklerini yerleştirerek yapmak gerekiyor. Mevzuatımız buna izin veriyor” ifadesini kullandı.Rusya’nın “Azak Denizi’ni neredeyse işgal ettiğini ve Karadeniz’deki dengeyi total olarak değiştirerek onu tamamen askerileştirdiğini” öne süren Ukraynalı yetkili, “Rusya’nın, Kırım’ı nükleer silah konuşlandırmaya hazır hale getirmeye yönelik eylemlerinden dolayı endişe duyuyoruz. Rusya, Kırım’ı temel alarak Ortadoğu ve Afrika’daki askeri operasyonlarını gerçekleştiriyor, Balkanlara etki yapıyor” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20210223/pentagondan-s-400-aciklamasi-turkiyenin-patriot-alma-sansi-oldu-ama-s-400u-secti-1043882988.html
rusya
abd
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Haber bandı
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103127/47/1031274721_0:59:3000:2309_1920x0_80_0_0_1fdafd579ca74e3a667244e0ed986054.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, abd, ukrayna, patriot, pentagon, füze savunma sistemi, test, atış

ABD’de Patriot sistemi için geliştirilen yeni füzeler test edildi

18:34 10.08.2021 (güncellendi: 18:35 10.08.2021)
© AP Photo / Itsuo Inouyepatriot
patriot - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2021
© AP Photo / Itsuo Inouye
Abone ol
Patriot hava savunma sistemleri için modernize edilen PAC-3MSE güdümlü füzesinin test edildiğini belirten Lockheed Martin, New Mexico Eyaleti’ndeki poligonunda gerçekleştirilen denemenin başarıyla sonuçlandığını duyurdu.
ABD'li savunma şirketi Lockheed Martin’den yapılan açıklamada, “PAC-3MSE füzesi, testler sırasında, taktik balistik füzeyi başarıyla vurarak güncellenmiş yazılım ve bileşenlerin düzenli çalıştığını doğruladı” ifadesine yer verildi.
Özellikleri iyileştirilen füzenin gelecek sene seri üretime girmesi planlanıyor.
Açıklamada, 14 ülkenin PAC-3MSE ve PAC-3CRI tipi füzeleri satın alma isteğini bildirdiği ifade edildi.
ABD Dışişleri Bakanlığı, geçen haziran ayında Kuveyt’e 800 milyon dolar değerinde PAC-3MSE füzelerinin satışına onay vermişti.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı Reznikov: Ülkeye ABD hava savunma sistemleri yerleştirilmeli

Ukrayna Başbakan Yardımcısı Reznikov, ülkeye ABD dahil çok sayıda hava savunma sistemlerinin yerleştirilmesi gerektiğini belirtti.
Ukrayna Hükümeti’nden yapılan yazılı açıklamaya göre Başbakan Yardımcısı Aleksey Reznikov, ABD merkezli Jamestown Vakfı’nın Başkanı Glen Howard ile görüşme sırasında, “Ukrayna’ya yönelik güvenlik paketini genişletmek önemli. Bunu her şeyden önce hava savunma güçlerini konuşlandırarak, hatta Amerikan birliklerini yerleştirerek yapmak gerekiyor. Mevzuatımız buna izin veriyor” ifadesini kullandı.
S-400 - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2021
DÜNYA
Pentagon'dan S-400 açıklaması: Türkiye'nin Patriot alma şansı oldu ama S-400'ü seçti
23 Şubat, 22:21
Rusya’nın “Azak Denizi’ni neredeyse işgal ettiğini ve Karadeniz’deki dengeyi total olarak değiştirerek onu tamamen askerileştirdiğini” öne süren Ukraynalı yetkili, “Rusya’nın, Kırım’ı nükleer silah konuşlandırmaya hazır hale getirmeye yönelik eylemlerinden dolayı endişe duyuyoruz. Rusya, Kırım’ı temel alarak Ortadoğu ve Afrika’daki askeri operasyonlarını gerçekleştiriyor, Balkanlara etki yapıyor” dedi.
040000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
Haber bandıSon Dakika
18:50Türkiye genelinde 'Anadolu' operasyonu: Polisi gören tarihi eser kaçakçıları sikkeleri klozete attı
18:50Tacikistan’daki Rus üssüne Afganistan’daki durum nedeniyle yeni silahlar aktarıldı
18:41YÖK, 2021-YKS işlemlerinde 'ikinci ek yerleştirme' yapılacağını duyurdu
18:34ABD’de Patriot sistemi için geliştirilen yeni füzeler test edildi
18:31Bakan Pakdemirli duyurdu: 11 gündür devam eden Milas yangını kontrol altına alındı
18:25Letonya, Belarus sınırında OHAL ilan etti
18:12Messi, PSG için Paris'te
18:11Sağlık çalışanlarının yıllık izinleri iptal olmuştu: Vakaların yükseldiği Antalya'da aşı kuyruğu
18:04Eyüpsultan'da iş yerinde patlama: Yaralılar var
18:04San Marino Enstitüsü: Sputnik V yüzde 100'e yakın etkinlik gösteriyor
17:56Lübnan’da ekonomik kriz un üretimini de vurdu
17:42İsviçre'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
17:37Sağlık Bakanı Koca: İki doz aşısını yaptıranların sayısı 30 milyona ulaştı
17:34Tokyo Olimpiyatı için çıkarılan Barbie serisinde Doğu Asyalı bebeğin olmaması tepki çekti
17:25Rusya Savunma Bakanı Şoygu: Suriye’nin yüzde 90’ından fazlasının kontrolü Şam’da
17:23Pakdemirli: Kanser gibi görünmeyen yerlerden çıkabilen, devam eden bir yangınla karşı karşıyayız
17:21Yerhov: Pilotlarımız elinden geleni yaptı, Türk itfaiye ekiplerinin yanında mücadele etti
17:15Etiyopya Başbakanı Ahmed, tüm vatandaşları orduya katılmaya çağırdı
17:04Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: YKS'de baraj puanları düşürüldü
17:04'Çiftlik Bank' davası sanığı Mehmet Aydın'ın tutukluluğunun devamına karar verildi