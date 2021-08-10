https://tr.sputniknews.com/20210810/avustralyali-bilim-insanlari-sputnik-v-harika-bir-asi---1047181187.html

Avustralyalı bilim insanları: Sputnik V harika bir aşı

Avustralyalı bilim insanları: Sputnik V harika bir aşı

The Sydney Morning Herald gazetesine konuşan Avustralyalı bilim insanları Rus Sputnik V aşısının etkinlik düzeyi ile ilgili değerlendirmede bulundu. 10.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-10T12:07+0300

2021-08-10T12:07+0300

2021-08-10T12:08+0300

dsö

koronavirüs aşısı

sputnik v

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Burnet Tıp Araştırmaları Enstitüsü’nden Profesör Michael Toole, Sputnik V’yi harika bir aşı olarak nitelendirdi. Toole, koronavirüse karşı etkinlik düzeyi yüzde 92’nin üzerinde olan Sputnik V’nin, bu özelliğiyle Batı’da mRNA teknolojisi kullanılarak geliştirilen aşılarla aynı seviyede olduğunu kaydetti. Toole’a göre, Sputnik V’nin hızlı geliştirilmiş olması etkinlik düzeyinden şüphe duymak için bir sebep değil, zira aşının geliştiricileri MERS ve SARS aşıları üzerinde çalışmıştı. Ayrıca Sputnik V’yi kullanan 60’ı aşkın ülkeden hiçbiri de aşı kaynaklı bir sorun bildirmedi. ‘Çok iyi bir aşı’ Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) danışmanlık yapan Avustralyalı virolog Gary Grohmann da Rus aşısından övgüyle bahsetti. Grohmann, “Sputnik çok iyi bir aşı. Hem test sonuçları hem de gerçek veriler bunu gösteriyor” dedi. ‘Siyaset doğru kararlar alınmasını engelliyor’ Deakin Üniversitesi’nden epidemiyolog Catherine Bennett de Sputnik V gibi aşıların kurtarıcı olabileceğini, ancak siyasetin doğru kararlar alınmasını engellediğini kaydetti.

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2021

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dsö, koronavirüs aşısı, sputnik v