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Çanakkale’de insansız helikopter düştü: Orman arazisinde küçük çaplı yangın çıktı
Çanakkale’de insansız helikopter düştü: Orman arazisinde küçük çaplı yangın çıktı
Çanakkale’de ormanlık alana insansız helikopter düştü. Helikopterin düştüğü orman arazisinde küçük çaplı yangın çıktı. 10.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-10T23:08+0300
2021-08-10T23:08+0300
türkiye
türkiye
çanakkale
orman yangını
insansız hava helikopteri
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Olay, saat 18.15 sıralarında Çanakkale merkeze bağlı Civler köyü ile Ovacık köyü arasındaki orman arazinde meydana geldi. Orman Bölge Müdürlüğünde konuşlu bulunan ve bölgedeki orman arazilerinde keşif yapan insansız helikopter henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü. Helikopterin düştüğü orman arazisinde küçük çaplı yangın çıktı. Kısa sürede bölgeye gönderilen çok sayıda arazöz, yangını söndürdü.Jandarma ve Orman Bölge Müdürlüğüne ait ekipler, orman arazisinde insansız helikopterin düştüğü alanda inceleme çalışması yaptıktan sonra helikopterin enkazı bir traktörün römorkörüne yüklenerek Dardanos’da bulunan Orman Bölge Müdürlüğü Yangın Ekip Binası’na getirildi. Konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, insansız helikopterin neden düştüğü ile ilgili çalışma sürüyor.
türkiye
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türkiye, çanakkale, orman yangını, insansız hava helikopteri

Çanakkale’de insansız helikopter düştü: Orman arazisinde küçük çaplı yangın çıktı

23:08 10.08.2021
© İHA / UTKU YAŞAR CÜCEÇanakkale’de ormanlık alana insansız helikopter düştü. Helikopterin düştüğü orman arazisinde küçük çaplı yangın çıktı.
Çanakkale’de ormanlık alana insansız helikopter düştü. Helikopterin düştüğü orman arazisinde küçük çaplı yangın çıktı. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2021
© İHA / UTKU YAŞAR CÜCE
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Çanakkale’de ormanlık alana insansız helikopter düştü. Helikopterin düştüğü orman arazisinde küçük çaplı yangın çıktı.

Olay, saat 18.15 sıralarında Çanakkale merkeze bağlı Civler köyü ile Ovacık köyü arasındaki orman arazinde meydana geldi. Orman Bölge Müdürlüğünde konuşlu bulunan ve bölgedeki orman arazilerinde keşif yapan insansız helikopter henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü. Helikopterin düştüğü orman arazisinde küçük çaplı yangın çıktı. Kısa sürede bölgeye gönderilen çok sayıda arazöz, yangını söndürdü.

Jandarma ve Orman Bölge Müdürlüğüne ait ekipler, orman arazisinde insansız helikopterin düştüğü alanda inceleme çalışması yaptıktan sonra helikopterin enkazı bir traktörün römorkörüne yüklenerek Dardanos’da bulunan Orman Bölge Müdürlüğü Yangın Ekip Binası’na getirildi. Konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, insansız helikopterin neden düştüğü ile ilgili çalışma sürüyor.
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