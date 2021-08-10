https://tr.sputniknews.com/20210810/cumhurbaskani-erdogan-acikladi-yksde-baraj-dustu-1047388740.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: YKS'de baraj puanları düşürüldü

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: YKS'de baraj puanları düşürüldü

2021 YKS tercih sürecinde merkezi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme yapılması kararlaştırıldı. Bu ilave ek yerleştirmede baraj puanı TYT’de 150'den... 10.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-10T17:04+0300

2021-08-10T17:04+0300

2021-08-10T17:21+0300

yükseköğretim kurumları sınavı (yks)

recep tayyip erdoğan

yök

baraj

cumhurbaşkanlığı

sınav

puan

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) barajı düşürme kararının alındığını duyurdu.Erdoğan, sosyal medya hesaplarında "Genç kardeşlerime bir müjde vermek istiyorum" duyurusuyla yaptığı açıklamada "Yüksek Öğretim Kurulumuz, 2021 YKS tercih sürecinde merkezi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme yapılmasını kararlaştırmıştır. Bu ilave ek yerleştirmede baraj puanı TYT’de 140, AYT ve YDT'de 170 olarak uygulanacaktır" bilgisini verdi.Erdoğan, "Yapılan bu önemli değişiklikle birlikte üniversite tercih sürecinin tüm kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Cumhur İttifakı olarak gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

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yükseköğretim kurumları sınavı (yks), recep tayyip erdoğan, yök, baraj, cumhurbaşkanlığı, sınav, puan