https://tr.sputniknews.com/20210810/diyarbakirda-kent-ormani-girisindeki-yanginla-ilgili-3-kisi-gozaltina-alindi-1045205934.html
Diyarbakır’da Kent Ormanı girişindeki yangınla ilgili 3 kişi gözaltına alındı
Diyarbakır’da Kent Ormanı girişindeki yangınla ilgili 3 kişi gözaltına alındı
Diyarbakır'da Kent Ormanı girişindeki otları yakan 4 şüpheliden 3’ü gözaltına alındı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, kaçan diğer... 10.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-10T08:16+0300
2021-08-10T08:16+0300
2021-08-10T19:53+0300
haberler
diyarbakır
orman
gözaltı
yangın
itfaiyeci
itfaiye ekipleri
türkiye'nin yanginlarla mücadelesi
türkiye
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Yangın, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bulunan Kent Ormanı yolu girişindeki köprü altında akşam saatlerinde meydana geldi.Köprünün altındaki otların yandığını görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Silvan yolu kenarındaki yangın nedeniyle trafik tek şeritten sağlanırken, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri 4 araçla yangına müdahale ederek büyümeden söndürdü.Ormanlık alana yakın meydana gelen olayda, polis ekiplerinin çalışması sonucu yangını çıkardığı ileri sürülen 4 şüpheliden 3’ü yakalanarak gözaltına alındı. Yangında 2 dönümlük alan yanarken, polis kaçan diğer şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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haberler, diyarbakır, orman, gözaltı, yangın, itfaiyeci, itfaiye ekipleri, türkiye
Diyarbakır’da Kent Ormanı girişindeki yangınla ilgili 3 kişi gözaltına alındı
08:16 10.08.2021 (güncellendi: 19:53 10.08.2021)
Diyarbakır'da Kent Ormanı girişindeki otları yakan 4 şüpheliden 3’ü gözaltına alındı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, kaçan diğer şüphelinin yakalanması için polis çalışma başlattı.
Yangın, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bulunan Kent Ormanı yolu girişindeki köprü altında akşam saatlerinde meydana geldi.
Köprünün altındaki otların yandığını görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Silvan yolu kenarındaki yangın
nedeniyle trafik tek şeritten sağlanırken, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri 4 araçla yangına müdahale ederek büyümeden söndürdü.
Ormanlık alana yakın meydana gelen olayda, polis ekiplerinin çalışması sonucu yangını çıkardığı ileri sürülen 4 şüpheliden 3’ü yakalanarak gözaltına alındı. Yangında 2 dönümlük alan yanarken, polis kaçan diğer şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.