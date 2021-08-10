https://tr.sputniknews.com/20210810/dunyanin-en-buyuk-sinema-zinciri-amc-bitcoin-ile-odeme-kabul-edecek-1047204393.html

Dünyanın en büyük sinema zinciri AMC, Bitcoin ile ödeme kabul edecek

Dünyanın en büyük sinema zinciri AMC, Bitcoin ile ödeme kabul edecek

Bitcoin ile alışveriş dönemi sinema salonlarında da başladı. ABD’nin en büyük sinema şirketlerinden American Movie Classics (AMC), Bitcoin ile bilet satışı... 10.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-10T14:13+0300

2021-08-10T14:13+0300

2021-08-10T14:13+0300

sinema

bitcoin

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AMC CEO'su Adam Aron, ABD'de bulunan 593 salonda Google Pay ve Apple Pay'in yanı sıra kripto para birimleriyle de bilet satışı yapılacağını açıkladı. Bitcoin ile satış için teknik altyapı çalışmaları tamamlandığında, izleyiciler dünyanın en popüler dijital para birimi ile bilet satın alabilecek. AMC böylece, Bitcoin kabul eden ilk sinema zinciri oldu. AMC'nin bu adımı pandemi nedeniyle sinema salonlarına gidemeyen izleyicileri geri dönmeye teşvik etmek için attığı belirtiliyor. Öte yandan, AMC'nin geçen aralık ayında yaklaşık 2 dolar olan hisse senedi fiyatı, 34 dolara çıkarak yüzde 1600 artış gösterdi. Şirket, Mart ve Haziran arasında 344 milyon dolarlık zarar bildirmişti. Analistler, Kovid-19 nedeniyle AMC için 440 milyon dolarlık bir kayıp öngörüyordu. Bitcoin fiyatlarında ise son haftalarda sert dalgalanmalar görüldü. Geçen ay 30 bin doların altına düşen Bitcoin, bugün yaklaşık 45 bin 539 dolardan işlem görüyor.

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sinema, bitcoin