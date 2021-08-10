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https://tr.sputniknews.com/20210810/gaziantepte-ruhsatsiz-insaatlara-beton-satisi-yasaklandi--1047906573.html
Gaziantep'te ruhsatsız inşaatlara beton satışı yasaklandı
Gaziantep'te ruhsatsız inşaatlara beton satışı yasaklandı
Gaziantep Valisi Davut Gül, kentte ruhsatı olmayan inşaatlara beton satılamayacağını bildirdi. 10.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-10T23:11+0300
2021-08-10T23:14+0300
yaşam
gaziantep
fatma şahin
inşaat
davut gül
beton
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Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve ilçe belediye başkanları, ilde faaliyet gösteren beton santralleri yöneticileri ile bir araya gelerek ruhsatsız binalar üzerine değerlendirmelerde bulunduğunu belirtti. Ruhsatı olmayan hiçbir inşaata beton satılamayacağını bildiren Gül, "Ruhsatsız yapılarla mücadelemiz kararlı bir şekilde devam edecek. Ruhsatsız bina yapmayın, satmayın ve ruhsatsız ev almayın" ifadesini kullandı.
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gaziantep, fatma şahin, inşaat, davut gül, beton

Gaziantep'te ruhsatsız inşaatlara beton satışı yasaklandı

23:11 10.08.2021 (güncellendi: 23:14 10.08.2021)
© DHAİnşaat - çökme
İnşaat - çökme - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2021
© DHA
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Gaziantep Valisi Davut Gül, kentte ruhsatı olmayan inşaatlara beton satılamayacağını bildirdi.
Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve ilçe belediye başkanları, ilde faaliyet gösteren beton santralleri yöneticileri ile bir araya gelerek ruhsatsız binalar üzerine değerlendirmelerde bulunduğunu belirtti.
Ruhsatı olmayan hiçbir inşaata beton satılamayacağını bildiren Gül, "Ruhsatsız yapılarla mücadelemiz kararlı bir şekilde devam edecek. Ruhsatsız bina yapmayın, satmayın ve ruhsatsız ev almayın" ifadesini kullandı.
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