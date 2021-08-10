https://tr.sputniknews.com/20210810/gaziantepte-ruhsatsiz-insaatlara-beton-satisi-yasaklandi--1047906573.html

Gaziantep'te ruhsatsız inşaatlara beton satışı yasaklandı

Gaziantep'te ruhsatsız inşaatlara beton satışı yasaklandı

Gaziantep Valisi Davut Gül, kentte ruhsatı olmayan inşaatlara beton satılamayacağını bildirdi. 10.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-10T23:11+0300

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yaşam

gaziantep

fatma şahin

inşaat

davut gül

beton

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Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve ilçe belediye başkanları, ilde faaliyet gösteren beton santralleri yöneticileri ile bir araya gelerek ruhsatsız binalar üzerine değerlendirmelerde bulunduğunu belirtti. Ruhsatı olmayan hiçbir inşaata beton satılamayacağını bildiren Gül, "Ruhsatsız yapılarla mücadelemiz kararlı bir şekilde devam edecek. Ruhsatsız bina yapmayın, satmayın ve ruhsatsız ev almayın" ifadesini kullandı.

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gaziantep, fatma şahin, inşaat, davut gül, beton