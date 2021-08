https://tr.sputniknews.com/20210810/gurbetcilerin-donusu-ayrilmak-istemiyoruz-ama-isimiz-gucumuz-orada-oldugu-icin-yola-dustuk-1047201990.html

Gurbetçilerin dönüşü: ‘Ayrılmak istemiyoruz ama işimiz gücümüz orada olduğu için yola düştük’

Gurbetçilerin dönüşü: ‘Ayrılmak istemiyoruz ama işimiz gücümüz orada olduğu için yola düştük’

Tatillerini geçirmek için Türkiye’ye gelen gurbetçilerin yaşadıkları ülkelere dönüşleri sürüyor. Dönüşün her zaman hüzünlü olduğunu anlatan Hamit Soysal... 10.08.2021, Sputnik Türkiye

Türkiye’den dönüş yoluna geçen ve sınır kapılarında zaman zaman yoğunluk oluşturan gurbetçiler, sevinçle geldikleri Türkiye'den ayrılmanın hüznünü yaşıyor.Belçika'ya dönen Hamit Soysal, yaptığı açıklamada ailesi ve sevdikleriyle memleketinde güzel ve huzurlu bir tatil geçirdiğini söyledi.Türkiye'den dönüşün her zaman üzüntü verdiğini anlatan Soysal, "Hüzünlü bir şekilde ayrılıyoruz. Ayrılmak istemiyoruz ama işimiz gücümüz orada olduğu için yola düştük. Ailemizi ve sevdiklerimizi geride bıraktık. Doyamadık, Türkiye doyumsuz. Dön, dolaş Türkiye bambaşka" dedi.‘Dönüş yolu sanki böyle rampa yukarı gibi oluyor, araba gitmiyor’Ailesiyle Almanya'ya dönen Ali Akgöl, dönüş yolunun duygulu olduğunu ifade etti. Türkiye'den ayrılırken gelecek yılın dönüş hesaplarını yapmaya başladıklarını belirten Akgöl, "Dönüş yolu sanki böyle rampa yukarı gibi oluyor. Araba gitmiyor, duygusala bağlıyoruz biraz. Ama ne yapalım, bu da bizim kaderimiz. Seneye tekrar geleceğiz. Döndükten sonra gün saymaya başlayacağız, gelecek yılın tatilinde Türkiye'ye dönmek için" ifadelerini kullandı.‘Vatanımız her şeyden daha değerli’Yaşar Dirin ise güzel bir tatil geçirdiğini, dönüş yoluna geçmenin burukluğunu yaşadığını dile getirerek, "Farklı duygular yaşıyoruz. Kapıkule'den giriş bir başka sevinç ama dönüş çok ayrı bir hüzün oluyor. Bunu sadece gurbetçiler iyi bilir, maalesef hüzünlü. Ama yine geleceğiz, vatanımız her şeyden daha değerli" diye konuştu.Mukaddes Kandemir de Türkiye'de sahiplendikleri ‘Duman’ isimli kedileriyle dönüş yoluna geçtiklerini belirterek, gurbet yolundaki herkese iyi yolculuklar diledi.

