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İçişleri Bakanlığı: 3 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı: 3 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı'ndan "Eren-13 Operasyonları kapsamında, Şırnak-Bestler Dereler bölgesinde, Şırnak Jandama Bölge Komutanlığı koordinesinde, jandarma komando... 10.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-10T08:34+0300
2021-08-10T12:30+0300
dünya
haberler
türkiye
içişleri bakanlığı
operasyon
şırnak
bestler
şırnak jandama bölge komutanlığı
terörizm
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İçişleri Bakanlığı, devam eden&nbsp;Eren-13 operasyonlarına ilişkin açıklama yaptı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
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haberler, türkiye, içişleri bakanlığı, operasyon, şırnak, bestler, şırnak jandama bölge komutanlığı, terörizm

İçişleri Bakanlığı: 3 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi

08:34 10.08.2021 (güncellendi: 12:30 10.08.2021)
© İçişleri Bakanlığıoperasyon - Eren-15 Ağrı Dağı-Çemçe Madur Operasyonu
operasyon - Eren-15 Ağrı Dağı-Çemçe Madur Operasyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2021
© İçişleri Bakanlığı
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İçişleri Bakanlığı'ndan "Eren-13 Operasyonları kapsamında, Şırnak-Bestler Dereler bölgesinde, Şırnak Jandama Bölge Komutanlığı koordinesinde, jandarma komando birliklerince gerçekleştirilen Jandarma İHA/ SİHA ve Hava Kuvvetleri destekli operasyonda; 3 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir" açıklaması yapıldı.
İçişleri Bakanlığı, devam eden Eren-13 operasyonlarına ilişkin açıklama yaptı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Eren-13 Operasyonları kapsamında, Şırnak-Bestler Dereler bölgesinde, Şırnak Jandama Bölge Komutanlığı koordinesinde, jandarma komando birliklerince gerçekleştirilen Jandarma İHA/ SİHA ve Hava Kuvvetleri destekli operasyonda; 3 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir."
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