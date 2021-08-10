İçişleri Bakanlığı: 3 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan "Eren-13 Operasyonları kapsamında, Şırnak-Bestler Dereler bölgesinde, Şırnak Jandama Bölge Komutanlığı koordinesinde, jandarma komando birliklerince gerçekleştirilen Jandarma İHA/ SİHA ve Hava Kuvvetleri destekli operasyonda; 3 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir" açıklaması yapıldı.
İçişleri Bakanlığı, devam eden Eren-13 operasyonlarına ilişkin açıklama yaptı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Eren-13 Operasyonları kapsamında, Şırnak-Bestler Dereler bölgesinde, Şırnak Jandama Bölge Komutanlığı koordinesinde, jandarma komando birliklerince gerçekleştirilen Jandarma İHA/ SİHA ve Hava Kuvvetleri destekli operasyonda; 3 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir."