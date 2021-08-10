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https://tr.sputniknews.com/20210810/mersinde-korkutan-patlama-drone-petrol-tankina-carpti-1047183037.html
Mersin'de korkutan patlama: Drone, petrol tankına çarptı
Mersin'de korkutan patlama: Drone, petrol tankına çarptı
Mersin'de bir petrol tesisindeki patlamada çevredeki birçok evin camları kırıldı. Patlamanın, bir drone'un tesisin içinde bulunan petrol tankına çarpması... 10.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-10T12:20+0300
2021-08-10T12:20+0300
2021-08-10T12:39+0300
mersin
drone
petrol
patlama
tanker
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Mersin'in Akdeniz ilçesinde büyük bir patlama sesi ile uyanan vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Bölgeye gelen polis ekipleri, sokağa giriş ve çıkışları kapatarak, yoğun güvenlik önlemi aldı.Özel harekat ve çevik kuvvet polisleri sivil hiçbir vatandaşı bölgeye sokmazken, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile bomba imha uzmanları bölgede çalışma başlattı.Patlamanın meydana geldiği yerden delil toplayan polisler, çevredeki güvenlik kameralarını da incelemeye aldı.Patlamanın bir drone'un petrol tesisindeki tanka çarpması sonucu meydana geldiği üzerinde durulurken, bölgedeki birçok evinde camları kırıldı Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.'Evin içinde patlama oldu sandık'Petrol tesisinin yanında oturan bir vatandaş, çok korktuklarını belirterek patlamanın evin içinde olduğunu sandıklarını söyledi.
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mersin, drone, petrol, patlama, tanker
Mersin'de korkutan patlama: Drone, petrol tankına çarptı 12:20 10.08.2021 (güncellendi: 12:39 10.08.2021)
Mersin'de bir petrol tesisindeki patlamada çevredeki birçok evin camları kırıldı. Patlamanın, bir drone'un tesisin içinde bulunan petrol tankına çarpması sonucu meydana geldiği üzerinde duruluyor.
Mersin'in Akdeniz ilçesinde büyük bir patlama sesi ile uyanan vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Bölgeye gelen polis ekipleri, sokağa giriş ve çıkışları kapatarak, yoğun güvenlik önlemi aldı.
Özel harekat ve çevik kuvvet polisleri sivil hiçbir vatandaşı bölgeye sokmazken, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile bomba imha uzmanları bölgede
çalışma başlattı
.
Patlamanın meydana geldiği yerden delil toplayan polisler, çevredeki güvenlik kameralarını da incelemeye aldı.
Patlamanın bir drone'un petrol tesisindeki tanka çarpması sonucu meydana geldiği üzerinde durulurken, bölgedeki birçok evinde camları kırıldı Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
'Evin içinde patlama oldu sandık'
Petrol tesisinin yanında oturan bir vatandaş, çok korktuklarını belirterek patlamanın evin içinde olduğunu sandıklarını söyledi.