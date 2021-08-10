https://tr.sputniknews.com/20210810/mersinde-korkutan-patlama-drone-petrol-tankina-carpti-1047183037.html

Mersin'de korkutan patlama: Drone, petrol tankına çarptı

Mersin'de korkutan patlama: Drone, petrol tankına çarptı

Mersin'de bir petrol tesisindeki patlamada çevredeki birçok evin camları kırıldı. Patlamanın, bir drone'un tesisin içinde bulunan petrol tankına çarpması... 10.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-10T12:20+0300

2021-08-10T12:20+0300

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mersin

drone

petrol

patlama

tanker

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Mersin'in Akdeniz ilçesinde büyük bir patlama sesi ile uyanan vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Bölgeye gelen polis ekipleri, sokağa giriş ve çıkışları kapatarak, yoğun güvenlik önlemi aldı.Özel harekat ve çevik kuvvet polisleri sivil hiçbir vatandaşı bölgeye sokmazken, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile bomba imha uzmanları bölgede çalışma başlattı.Patlamanın meydana geldiği yerden delil toplayan polisler, çevredeki güvenlik kameralarını da incelemeye aldı.Patlamanın bir drone'un petrol tesisindeki tanka çarpması sonucu meydana geldiği üzerinde durulurken, bölgedeki birçok evinde camları kırıldı Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.'Evin içinde patlama oldu sandık'Petrol tesisinin yanında oturan bir vatandaş, çok korktuklarını belirterek patlamanın evin içinde olduğunu sandıklarını söyledi.

mersin

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mersin, drone, petrol, patlama, tanker