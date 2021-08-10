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TÜRKİYE'NİN YANGINLARLA MÜCADELESİ
Türkiye 28 Temmuz'da başlayan ve 53 ile yayılan orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Son resmi verilere göre, 270 orman yangınının 267'si kontrol altına alındı.
https://tr.sputniknews.com/20210810/muglanin-ula-ilcesinde-ormanlik-ve-zeytinlik-alanda-yangin-cikti-1045205231.html
Muğla'nın Ula ilçesinde ormanlık ve zeytinlik alanda yangın çıktı
Muğla'nın Ula ilçesinde ormanlık ve zeytinlik alanda yangın çıktı
Muğla'nın Ula ilçesindeki ormanlık ve zeytinlik alanda başlayan yangına müdahale ediliyor 10.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-10T02:28+0300
2021-08-10T02:28+0300
2021-08-10T19:54+0300
haberler
muğla
yangın
ula
zeytinlik alan
türkiye'nin yanginlarla mücadelesi
türkiye
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Muğla'nın Ula ilçesindeki Çıtlık Mahallesi'nde ormanlık ve zeytinlik alanda başlayan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.Anadolu Ajansı'nın bildirdiğine göre ihbar üzerine bölgeye 5 arazöz, çok sayıda orman işçisi ve itfaiye ekibi sevk edildi.Yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
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haberler, muğla, yangın, ula, zeytinlik alan, türkiye
Muğla'nın Ula ilçesinde ormanlık ve zeytinlik alanda yangın çıktı 02:28 10.08.2021 (güncellendi: 19:54 10.08.2021)
Muğla'nın Ula ilçesindeki ormanlık ve zeytinlik alanda başlayan yangına müdahale ediliyor
Muğla'nın Ula ilçesindeki Çıtlık Mahallesi'nde
ormanlık
ve
zeytinlik
alanda başlayan
yangın rüzgarın etkisiyle
kısa sürede yayıldı.
Anadolu Ajansı'nın bildirdiğine göre ihbar üzerine bölgeye 5
arazöz, çok sayıda orman işçisi ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.