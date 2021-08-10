https://tr.sputniknews.com/20210810/ofis-ve-fabrikalar-yeniden-maskeleniyor-1045206184.html
Ofis ve fabrikalar yeniden 'maskeleniyor'
Ofis ve fabrikalar yeniden 'maskeleniyor'
Delta varyantının tüm dünyada baskın virüs haline gelmesi, Tesla, General Motors, Stellantis, Amazon, Microsoft, Alphabet, Morgen Stanley, Tysoon Food ve... 10.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-10T09:43+0300
2021-08-10T09:43+0300
2021-08-10T20:19+0300
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İlk dalgadaki Kovid-19'a göre çok daha bulaşıcı olan Delta varyantıyla, vaka sayıları birçok ülkede tekrar artışa geçerken, maske kullanımı da yeniden zorunlu tedbirler arasına alınıyor. Dünya gazetesinden Hilal Sarı'nın haberine göre ABD’de aralarında General Motors, Wallmart, Stellantis, Amazon, Facebook, Microsoft gibi devlerin de bulunduğu maske zorunluluğu getiren şirketler listesine son olarak Tesla da eklendi. Wall Street Journal’da yer alan bir habere göre, konuya yakın kaynaklar ABD’li elektrikli otomotiv üreticisi Tesla'nın 'aşı olup olmadıklarına bakılmaksızın Nevada bölgesindeki Reno tesisi çalışanlarına maske kullanmaları talimatı verdiğini' söyledi. Aşı tartışmaları sürse de, CNN’in üç çalışanını aşı olmadığı için işten çıkarması veya Facebook’tan Alphabet’e, United Airlines’dan Uber’e birçok şirket çalışanlarından aşı olmalarını talep ediyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin de 'demokratik ülkelerde aşı zorunlu hale getirilebilir' hükmü var.
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haberler, tesla, abd, koronavirüs, ofis, fabrika, maske, aşı
Ofis ve fabrikalar yeniden 'maskeleniyor'
09:43 10.08.2021 (güncellendi: 20:19 10.08.2021)
Delta varyantının tüm dünyada baskın virüs haline gelmesi, Tesla, General Motors, Stellantis, Amazon, Microsoft, Alphabet, Morgen Stanley, Tysoon Food ve Caterpillar gibi birçok ABD’li şirkette maske zorunluluğunun geri gelmesiyle sonuçlandı.
İlk dalgadaki Kovid-19'a göre çok daha bulaşıcı olan Delta varyantıyla, vaka sayıları birçok ülkede tekrar artışa geçerken, maske kullanımı da yeniden zorunlu tedbirler arasına alınıyor.
Dünya gazetesinden Hilal Sarı'nın haberine göre
ABD’de aralarında General Motors, Wallmart, Stellantis, Amazon, Facebook, Microsoft
gibi devlerin de bulunduğu maske zorunluluğu getiren şirketler listesine son olarak Tesla da eklendi.
Wall Street Journal’da yer alan bir habere göre, konuya yakın kaynaklar ABD’li elektrikli otomotiv üreticisi Tesla'nın 'aşı olup olmadıklarına bakılmaksızın Nevada bölgesindeki Reno tesisi çalışanlarına maske kullanmaları talimatı verdiğini' söyledi.
Aşı tartışmaları sürse de, CNN’in üç çalışanını aşı olmadığı için işten çıkarması veya Facebook’tan Alphabet’e, United Airlines’dan Uber’e birçok şirket çalışanlarından aşı olmalarını talep ediyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin de 'demokratik ülkelerde aşı zorunlu hale getirilebilir' hükmü var.