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Osmaniye'de havaya açılan ateş balkonda duran 3 kişiye isabet etti
Osmaniye'de havaya açılan ateş balkonda duran 3 kişiye isabet etti
Osmaniye’de havaya ateş açması sonucu bir evin balkonunda bulunan 3 kişi yaralandı. 10.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-10T03:04+0300
2021-08-10T03:20+0300
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Düziçi ilçesi Alibozlu Köyü Dereobası mevkisinde, bir evin önüne araçla gelen şüpheliler pompalı tüfekle havaya doğru ateş açarak kaçtı.Anadolu Ajansı'nın haberine göre bu sırada evin balkonunda kız isteme ve tatlı merasimi için bulunan 3 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.Yaralılar, ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Jandarma ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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türkiye, haberler, balkon, tüfek, maganda kurşunu

Osmaniye'de havaya açılan ateş balkonda duran 3 kişiye isabet etti

03:04 10.08.2021 (güncellendi: 03:20 10.08.2021)
© AAAcil servis-jandarma
Acil servis-jandarma - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2021
© AA
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Osmaniye’de havaya ateş açması sonucu bir evin balkonunda bulunan 3 kişi yaralandı.
Düziçi ilçesi Alibozlu Köyü Dereobası mevkisinde, bir evin önüne araçla gelen şüpheliler pompalı tüfekle havaya doğru ateş açarak kaçtı.
Anadolu Ajansı'nın haberine göre bu sırada evin balkonunda kız isteme ve tatlı merasimi için bulunan 3 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.
Yaralılar, ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Jandarma ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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