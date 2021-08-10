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https://tr.sputniknews.com/20210810/osmaniyede-havaya-acilan-ates-balkonda-duran-3-kisiye-isabet-etti-1045205317.html
Osmaniye'de havaya açılan ateş balkonda duran 3 kişiye isabet etti
Osmaniye'de havaya açılan ateş balkonda duran 3 kişiye isabet etti
Osmaniye’de havaya ateş açması sonucu bir evin balkonunda bulunan 3 kişi yaralandı. 10.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-10T03:04+0300
2021-08-10T03:04+0300
2021-08-10T03:20+0300
türkiye
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balkon
tüfek
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Düziçi ilçesi Alibozlu Köyü Dereobası mevkisinde, bir evin önüne araçla gelen şüpheliler pompalı tüfekle havaya doğru ateş açarak kaçtı.Anadolu Ajansı'nın haberine göre bu sırada evin balkonunda kız isteme ve tatlı merasimi için bulunan 3 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.Yaralılar, ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Jandarma ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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türkiye, haberler, balkon, tüfek, maganda kurşunu
Osmaniye'de havaya açılan ateş balkonda duran 3 kişiye isabet etti 03:04 10.08.2021 (güncellendi: 03:20 10.08.2021)
Osmaniye’de havaya ateş açması sonucu bir evin balkonunda bulunan 3 kişi yaralandı.
Düziçi ilçesi Alibozlu Köyü Dereobası mevkisinde, bir evin önüne araçla gelen şüpheliler
pompalı tüfekle havaya doğru ateş açarak
kaçtı.
Anadolu Ajansı'nın haberine göre bu sırada
evin balkonunda kız isteme
ve tatlı merasimi için bulunan 3 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.
Yaralılar, ambulansla
Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Jandarma ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.