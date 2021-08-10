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https://tr.sputniknews.com/20210810/real-madrid-la-ligaya-dava-aciyor-1047244294.html
Real Madrid, La Liga Başkanı'na dava açıyor
Real Madrid, La Liga Başkanı'na dava açıyor
Real Madrid, La Liga Başkanı Javier Tebas ve CVC Capital Partners'ın Başkanı Javier de Jaime Guijarro'ya tartışmalı 'Boost La Liga' anlaşması nedeniyle dava... 10.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-10T16:13+0300
2021-08-10T16:13+0300
dünya
spor
la liga
mahkeme
real madrid
dava
yayın hakkı
barcelona kulübü
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Real Madrid Kulübü'nden yapılan açıklamada, La Liga üyeleri tarafından oylanması planlanan 2.7 milyar euro değerindeki anlaşmanın onaylanmasını engellemek için yasal işlem başlatılacağı bildirildi.La Liga tarafından geçen hafta yaptığı açıklamada, 'Boost La Liga' olarak adlandırılan anlaşmanın kulüpleri güçlendireceği ve onlara yeni altyapı ve modernizasyon projelerine harcamak için fon sağlayacağı, bunun yanı sıra oyuncuların maaş ödemesine de katkı sağlayacağı ifade edilmişti. Ancak Real ve Barcelona, ​​CVC'ye ligin gelecekteki televizyon haklarında yüzde 10'luk bir pay verdiği için anlaşmaya şiddetle karşı çıkmıştı. Tebas, Twitter hesabından Real'in başkanı Florentino Perez'i, 'tehdit edici yöntemler' kullanmakla eleştirdiği bir mesajla kulüplerin tepkisine yanıt vermişti.Barcelona Başkanı Joan Laporta ise geçen hafta anlaşmanın, 'kulübün gelecek yarım yüzyıldaki haklarını ipotek etmek' olduğunu belirtmiş, anlaşmanın Katalanların mali sorunlarını hafifletmesine ve Lionel Messi'yle sözleşme imzalanmasına olanak vermesine rağmen reddedileceğini söylemişti.
https://tr.sputniknews.com/20210810/messi-psg-ile-her-konuda-anlasmaya-vardi-iddiasi-1047200827.html
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spor, la liga, mahkeme, real madrid, dava, yayın hakkı, barcelona kulübü

Real Madrid, La Liga Başkanı'na dava açıyor

16:13 10.08.2021
© REUTERS / Susana VeraReal Madrid
Real Madrid - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2021
© REUTERS / Susana Vera
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Real Madrid, La Liga Başkanı Javier Tebas ve CVC Capital Partners'ın Başkanı Javier de Jaime Guijarro'ya tartışmalı 'Boost La Liga' anlaşması nedeniyle dava açmaya hazırlanıyor.
Real Madrid Kulübü'nden yapılan açıklamada, La Liga üyeleri tarafından oylanması planlanan 2.7 milyar euro değerindeki anlaşmanın onaylanmasını engellemek için yasal işlem başlatılacağı bildirildi.
La Liga tarafından geçen hafta yaptığı açıklamada, 'Boost La Liga' olarak adlandırılan anlaşmanın kulüpleri güçlendireceği ve onlara yeni altyapı ve modernizasyon projelerine harcamak için fon sağlayacağı, bunun yanı sıra oyuncuların maaş ödemesine de katkı sağlayacağı ifade edilmişti.
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Ancak Real ve Barcelona, ​​CVC'ye ligin gelecekteki televizyon haklarında yüzde 10'luk bir pay verdiği için anlaşmaya şiddetle karşı çıkmıştı.
Tebas, Twitter hesabından Real'in başkanı Florentino Perez'i, 'tehdit edici yöntemler' kullanmakla eleştirdiği bir mesajla kulüplerin tepkisine yanıt vermişti.
Barcelona Başkanı Joan Laporta ise geçen hafta anlaşmanın, 'kulübün gelecek yarım yüzyıldaki haklarını ipotek etmek' olduğunu belirtmiş, anlaşmanın Katalanların mali sorunlarını hafifletmesine ve Lionel Messi'yle sözleşme imzalanmasına olanak vermesine rağmen reddedileceğini söylemişti.
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