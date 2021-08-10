https://tr.sputniknews.com/20210810/real-madrid-la-ligaya-dava-aciyor-1047244294.html

Real Madrid, La Liga Başkanı'na dava açıyor

Real Madrid, La Liga Başkanı'na dava açıyor

Real Madrid, La Liga Başkanı Javier Tebas ve CVC Capital Partners'ın Başkanı Javier de Jaime Guijarro'ya tartışmalı 'Boost La Liga' anlaşması nedeniyle dava... 10.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-10T16:13+0300

2021-08-10T16:13+0300

2021-08-10T16:13+0300

dünya

spor

la liga

mahkeme

real madrid

dava

yayın hakkı

barcelona kulübü

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Real Madrid Kulübü'nden yapılan açıklamada, La Liga üyeleri tarafından oylanması planlanan 2.7 milyar euro değerindeki anlaşmanın onaylanmasını engellemek için yasal işlem başlatılacağı bildirildi.La Liga tarafından geçen hafta yaptığı açıklamada, 'Boost La Liga' olarak adlandırılan anlaşmanın kulüpleri güçlendireceği ve onlara yeni altyapı ve modernizasyon projelerine harcamak için fon sağlayacağı, bunun yanı sıra oyuncuların maaş ödemesine de katkı sağlayacağı ifade edilmişti. Ancak Real ve Barcelona, ​​CVC'ye ligin gelecekteki televizyon haklarında yüzde 10'luk bir pay verdiği için anlaşmaya şiddetle karşı çıkmıştı. Tebas, Twitter hesabından Real'in başkanı Florentino Perez'i, 'tehdit edici yöntemler' kullanmakla eleştirdiği bir mesajla kulüplerin tepkisine yanıt vermişti.Barcelona Başkanı Joan Laporta ise geçen hafta anlaşmanın, 'kulübün gelecek yarım yüzyıldaki haklarını ipotek etmek' olduğunu belirtmiş, anlaşmanın Katalanların mali sorunlarını hafifletmesine ve Lionel Messi'yle sözleşme imzalanmasına olanak vermesine rağmen reddedileceğini söylemişti.

https://tr.sputniknews.com/20210810/messi-psg-ile-her-konuda-anlasmaya-vardi-iddiasi-1047200827.html

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spor, la liga, mahkeme, real madrid, dava, yayın hakkı, barcelona kulübü