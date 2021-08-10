Sağlık Bakanı Koca: Hedef, Kovid-19'a karşı mavi bir Türkiye haritası

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, düşük riskli il sayısının 17'ye ulaştığını belirterek, "İl il sonuca yaklaşıyoruz. Hedef, Kovid-19'a karşı mavi bir Türkiye haritası." ifadelerini kullandı.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Düşük riskli il sayımız 17'ye ulaştı. İl il sonuca yaklaşıyoruz. Hedef, Kovid-19'a karşı mavi bir Türkiye haritası. İlk doz aşıları yaptırarak, toplum bağışıklığı sürecini hızlandıralım. 64 şehrimize sevgiler."
Düşük riskli il sayımız 17’ye ulaştı. İl il sonuca yaklaşıyoruz. Hedef, Covid-19’a karşı Mavi bir Türkiye haritası! İlk doz aşıları yaptırarak, toplum bağışıklığı sürecini hızlandıralım. 64 ŞEHRİMİZE SEVGİLER.